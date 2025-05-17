Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması! "Mayıs ayında geriledi"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek:

Dezenflasyonu önceliklendiren kararlı politikalarımız sayesinde son dönemde yaşanan küresel ve yurt içi gelişmelerin etkisinin geçici olduğunu değerlendiriyoruz.



Ilımlı emtia fiyatları, azalan küresel belirsizlikler ve yurt içi finansal koşullar enflasyonla mücadelemizi destekliyor.