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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması! "Mayıs ayında geriledi"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.05.2025 18:05
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon açıklaması! Mayıs ayında geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Mayısta 12 ay sonrası enflasyon beklentisi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 8,2 puan, aylık 0,5 puan iyileşerek yüzde 25,1’e geriledi. 24 ay sonrası beklenti ise yıllık 3,6 puan iyileşirken nisana göre sınırlı arttı. ' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Mayısta 12 ay sonrası enflasyon beklentisi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 8,2 puan, aylık 0,5 puan iyileşerek yüzde 25,1'e geriledi. 24 ay sonrası beklenti ise yıllık 3,6 puan iyileşirken nisana göre sınırlı arttı.

Dezenflasyonu önceliklendiren kararlı politikalarımız sayesinde son dönemde yaşanan küresel ve yurt içi gelişmelerin etkisinin geçici olduğunu değerlendiriyoruz.

Ilımlı emtia fiyatları, azalan küresel belirsizlikler ve yurt içi finansal koşullar enflasyonla mücadelemizi destekliyor.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon açıklaması! Mayıs ayında geriledi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon açıklaması! Mayıs ayında geriledi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon açıklaması! Mayıs ayında geriledi
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