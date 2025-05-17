Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de: 7 üniversiteye yeni rektör
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda 7 üniversiteye rektör atandı.
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
7 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATANDI
Bu kapsamda 7 üniversiteye rektör atandı.
İŞTE İSİM İSİM TAM LİSTE...
Alanya Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Turan Sager atandı.
Bartın Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Ahmet Akkaya atandı.
Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Mutlu Türkmen atandı.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Mevlüt Karataş atandı.
Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Ekrem Gürel atandı.
İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü'ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Prof. Dr. Ersin Göse atandı.
İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü'ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın atandı.
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