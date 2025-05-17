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Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de: 7 üniversiteye yeni rektör

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.05.2025 00:35 Güncelleme: 17.05.2025 00:39
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Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de: 7 üniversiteye yeni rektör

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda 7 üniversiteye rektör atandı.

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

7 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATANDI
Bu kapsamda 7 üniversiteye rektör atandı.

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Alanya Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Turan Sager atandı.

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Ahmet Akkaya atandı.

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Mutlu Türkmen atandı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Mevlüt Karataş atandı.

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Ekrem Gürel atandı.

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü'ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Prof. Dr. Ersin Göse atandı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü'ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın atandı.

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Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de: 7 üniversiteye yeni rektör Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de: 7 üniversiteye yeni rektör Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de: 7 üniversiteye yeni rektör
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