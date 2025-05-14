Terörsüz Türkiye döneminde kayyum uygulaması sona mı eriyor? Başkan Erdoğan: İstisna haline geliyor

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

BELEDİYELERE YENİ DÜZENLEME

CHP'li İBB'deki 560 milyar TL'lik yolsuzluğun uluslararası ayağı olduğunu belirten Erdoğan, "Yerel yönetimler ve belediyeler meselesinin, tüm boyutlarıyla konuşulması, tartışılması ve yeni bir düzene kavuşturulması, kaçınılmaz hale gelmiştir." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

CHP'Lİ İBB'DEKİ YOLSUZLUĞUN ULUSLARARASI AYAĞI VAR

İstanbul'da yürüyen soruşturma, bu çarpık tablonun en bariz ve belki de Cumhuriyet tarihinin eşi benzeri görülmemiş bir suç organizasyonu örneğidir. Bu yolsuzluk İstanbul'la sınırlı kalmamış, ülkedeki pek çok belediyeyi, kurumu içine alan çok farklı yollara uzanan hatta uluslararası ayağı olan bir ahtapota dönüşmüştür.

Yerel yönetimler ve belediyeler meselesinin, tüm boyutlarıyla konuşulması, tartışılması ve yeni bir düzene kavuşturulması, kaçınılmaz hale gelmiştir.

Yeni bir belediye statüsüne ihtiyaç var. Belediyelerin borç yönetimi ciddi kriterlere bağlanmalı, orta-uzun vadeli program oluşturulmalı.



Terör örgütünün kendini feshi ardından siyasetin güçlü devreye girmesiyle, belediyelerdeki kayyum uygulamasının yeniden istisna haline geleceğini düşünüyoruz.