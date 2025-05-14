14 Mayıs 2025, Çarşamba
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ÖSYM duyurdu: Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli sonuçları açıklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.05.2025 17:45 Güncelleme: 14.05.2025 18:15
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ÖSYM duyurdu: Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2-8 Mayıs arasında tercihleri alınan KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

İŞTE SONUÇ ÖĞRENME EKRANI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Mayıs 2025 tarihinde saat 17.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor.

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ÖSYM duyurdu: Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli sonuçları açıklandı ÖSYM duyurdu: Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli sonuçları açıklandı ÖSYM duyurdu: Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli sonuçları açıklandı
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