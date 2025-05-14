Gelecek Partisi'nde Konya milletvekili Hasan Ekici partisinden istifa etti
Gelecek Partisi'nden Konya milletvekili olan Hasan Ekici, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Ekici sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, 'Kuruluşundan bu yana, çeşitli kademelerinde görev yaptığım, Gelecek Partisi Parti Yönetim Kurulu (PYK) ve parti üyeliğinden istifa ediyorum.' ifadelerini kullandı.
Konya Milletvekili Hasan Ekici, Gelecek Partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Ekici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuruluşundan bu yana, çeşitli kademelerinde görev yaptığım, Gelecek Partisi Parti Yönetim Kurulu (PYK) ve parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bu süreçte beraber çalıştığımız Genel Başkanımız Prof. Dr. Sayın Ahmet Davutoğlu'na ve partili arkadaşlarıma teşekkür eder, bundan sonraki siyasi çalışmalarında başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.