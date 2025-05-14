14 Mayıs 2025, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri Gelecek Partisi'nde Konya milletvekili Hasan Ekici partisinden istifa etti

Gelecek Partisi'nde Konya milletvekili Hasan Ekici partisinden istifa etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 14.05.2025 09:37
ABONE OL
Gelecek Partisi’nde Konya milletvekili Hasan Ekici partisinden istifa etti

Gelecek Partisi'nden Konya milletvekili olan Hasan Ekici, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Ekici sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, 'Kuruluşundan bu yana, çeşitli kademelerinde görev yaptığım, Gelecek Partisi Parti Yönetim Kurulu (PYK) ve parti üyeliğinden istifa ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Konya Milletvekili Hasan Ekici, Gelecek Partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Ekici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuruluşundan bu yana, çeşitli kademelerinde görev yaptığım, Gelecek Partisi Parti Yönetim Kurulu (PYK) ve parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bu süreçte beraber çalıştığımız Genel Başkanımız Prof. Dr. Sayın Ahmet Davutoğlu'na ve partili arkadaşlarıma teşekkür eder, bundan sonraki siyasi çalışmalarında başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gelecek Partisi’nde Konya milletvekili Hasan Ekici partisinden istifa etti Gelecek Partisi’nde Konya milletvekili Hasan Ekici partisinden istifa etti Gelecek Partisi’nde Konya milletvekili Hasan Ekici partisinden istifa etti
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör