Firari FETÖ hükümlüsü Erzurum’da yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin FETÖ soruşturmaları ve davaları kapsamında aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, jandarma ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.