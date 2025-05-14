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Firari FETÖ hükümlüsü Erzurum'da yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 14.05.2025 11:39
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Firari FETÖ hükümlüsü Erzurum’da yakalandı

Erzurum'da FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hükümlü, jandarma ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin FETÖ soruşturmaları ve davaları kapsamında aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, jandarma ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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