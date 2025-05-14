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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Terörün istismar ettiği tüm alanları kaldırdık

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.05.2025 12:16 Güncelleme: 14.05.2025 12:34
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Terörün istismar ettiği tüm alanları kaldırdık

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada Terörsüz Türkiye'ye ilişkin mesajlar verdi. Bakan Tunç 'Devam eden çalışmalar var. Terörün istismar ettiği tüm alanları kaldırdık' dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada Terörsüz Türkiye'ye ilişkin mesajlar verdi. Bakan Tunç "Devam eden çalışmalar var. Terörün istismar ettiği tüm alanları kaldırdık" dedi.

ÖCALAN'A UMUT HAKKI VERİLECEK Mİ?

Teröristbaşı Öcalan'a umut hakkı verilmesine ilişkin de konuşan Bakan Tunç "Böyle bir durum söz konusu değil, böyle bir görüşme de yok." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Terörün istismar ettiği tüm alanları kaldırdık Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Terörün istismar ettiği tüm alanları kaldırdık Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Terörün istismar ettiği tüm alanları kaldırdık
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