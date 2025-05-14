12 yıllık zorunlu eğitim sistemi değişiyor mu? Bakan Yusuf Tekin’den flaş sözler

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tekin, 4+4+4 zorunlu eğitim sistemi hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Bir gazetecinin "Liselerin süreleriyle ilgili bir düzenleme konuşuluyor. Ne aşamada?" sorusu üzerine Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğimle ilgili tartışmaların varlığından mutlu olduğunu söyledi. Bakan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İyi şeyler güzel, tartışılsın. Kamuoyunda bir beklenti, talep oluşursa onunla ilgili çalışmalarımızı yaparız. Başından beri açıklamamız bu. 12 yıllık zorunlu eğitimle ilgili de hem uluslararası raporlarda hem içerideki politik tartışmalarda 12 yıllık zorunlu eğitimle ilgili bazı olumsuz alanların ortaya çıktığı tartışılıyor, konuşuluyor. Biz de izliyoruz. Nihayetinde yıl sonunda biz bu tartışmaları kendi içimizde de değerlendiririz ve bir karara varırız. Şu an dediğim gibi sadece izliyoruz."

"12 yıllık eğitimin bu sistemde bazı sorunları olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine ise Tekin, kendileri açısından bir sorunun olmadığını dile getirdi. Tekin, "Bizim açımızdan sorun yok ancak sahada bu konuda rahatsızlıklarını dile getiren iş dünyası gibi bazı kesimler var. Ara eleman temininde güçlük çektiklerini söylüyorlar. Bakanlık olarak halihazırda böyle bir çalışmanın içinde değiliz, biz sadece izliyoruz bu çalışmaları." diye konuştu.

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin görüşü sorulan Tekin, şu yanıtı verdi:

"Konu, 23 yıllık bir mücadelenin bir sonucu olarak Terörsüz Türkiye hedefine ulaştık. İki boyutlu mücadele açısından emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımıza, MHP lideri Devlet Bahçeli büyüğümüze, silahlı kuvvetlerimize ve güvenlik güçlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bize düşen bunu devam ettirmek. Bundan sonra Türkiye'yi çok daha iyi günler bekliyor. Her açıdan dünyaya örnek olabileceğimiz bir Türkiye gözüküyor. Bize düşen bunu devam ettirmek."

YENİ SİSTEM NASIL OLACAK?

4+4+4 şeklindeki 12 yıllık zorunlu eğitimin son 2+2 yılına, yani lise 3 ve 4'üncü sınıf zorunlu eğitime daha esnek bir model getirmek için MEB'in çalışmalara başladığı gündeme taşınmıştı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne bu yıl itibarıyla 1,5 ve 9'uncu sınıflarda geçen MEB, tartışmalar ışığında eğitimcilerin görüş ve önerilerini alarak, öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimlerini destekleyen, öğrenci merkezli modern ve esnek bir lise eğitimi için eğitim süreçlerinde bazı iyileştirme ve zenginleştirme çalışmaları yapması bekleniyor.

MASADA 3 FARKLI MODEL VAR

Saha çalışmalarının, sivil toplum örgütleri, dernekler ve konun uzmanları tarafından verilen öneri ve görüşler doğrultusunda MEB'in masasında şu modeller yer alıyor:

3+1 MODELİ: Lise eğitiminin "3+1" olması ve ilk 3 yılın zorunlu eğitim kapsamında, son 12'nci sınıfın ise üniversite sınavına hazırlık yılı olarak yapılandırılması, lise eğitiminin 3 yıla düşürülmesi ve bunun sonunda öğrencilere diploma verilmesi.

2+2 MODELİ: Bu modelde, 10'uncu sınıfı yani ilk 2 yılı bitiren öğrencilere lise diploması verilecek, akademik anlamda ilerlemek isteyenler lise eğitimine devam edecek ve 2 yıl daha eğitim alacak. Üniversiteye gitmek istemeyen, bir an önce mesleğe atılmak isteyen öğrenciler ya MESEM veya açıköğretime ya da istihdam programlarına yönlendirilecek.

YAŞ MODELİ: Lise eğitiminde zorunlu eğitimini yaş temelli olarak yapılandırılması da öneriler arasında yer alıyor. Burada 16 yaşını bitirenlerin zorunlu eğitimden çıkarılması öneriliyor. Diğer bir öneri ise lise eğitiminin bütünüyle zorunluluktan çıkarılması.