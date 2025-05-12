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Bakan Işıkhan'dan Sosyal Güvenlik Haftası paylaşımı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 12.05.2025 10:30
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Bakan Işıkhan’dan Sosyal Güvenlik Haftası paylaşımı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla yaptığı paylaşımda, 'Sosyal Güvenlik Kurumumuz, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla vatandaşımıza hizmet ediyor' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Her bir vatandaşımızın emeğinin, yarınlarının güvencesi Sosyal Güvenlik Kurumumuz, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla milletimize hizmet etmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından, Sosyal Güvenlik Haftası'na ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımında, "Her bir vatandaşımızın emeğinin, yarınlarının güvencesi Sosyal Güvenlik Kurumumuz, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla milletimize hizmet etmeye devam ediyor" açıklamasında bulunan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Dünyanın en kapsamlı sosyal güvenlik sisteminin mimarı olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere paydaşlarımıza, mesai arkadaşlarımıza, sosyal güvenlik alanında gayretle çalışan herkese teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Sosyal Güvenlik Haftası kutlu olsun."

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Bakan Işıkhan’dan Sosyal Güvenlik Haftası paylaşımı Bakan Işıkhan’dan Sosyal Güvenlik Haftası paylaşımı Bakan Işıkhan’dan Sosyal Güvenlik Haftası paylaşımı
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