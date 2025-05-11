Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, Türkiye-Fransa ilişkileriyle birlikte bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Öte yandan Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşında tarihi bir dönemece gelindiğini belirterek, barış için müzakere çağrısı yaparken, Türkiye’nin ateşkese ve kalıcı çözüme katkı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

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