11 Mayıs 2025, Pazar
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Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, Türkiye-Fransa ilişkileriyle birlikte bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Öte yandan Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşında tarihi bir dönemece gelindiğini belirterek, barış için müzakere çağrısı yaparken, Türkiye’nin ateşkese ve kalıcı çözüme katkı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.