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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Pakistan-Hindistan ateşkesine ilişkin açıklama! "Türkiye en güvenilir ortaktır"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.05.2025 21:13 Güncelleme: 10.05.2025 21:15
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AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Pakistan-Hindistan ateşkesine ilişkin açıklama! Türkiye en güvenilir ortaktır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pakistan ile Hindistan arasındaki ateşkes kararına ilişkin açıklamada bulundu. Ateşkes kararı alınmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Çelik, 'Cumhurbaşkanı'mız her zaman sorunların çözümü ve barış için yüksek bir irade ve çaba ortaya koymaktadır. Türkiye, barış isteyenler için en güvenilir ortaktır.' ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pakistan ile Hindistan arasındaki ateşkes kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınması çok memnuniyet vericidir. Cumhurbaşkanı'mız her zaman sorunların çözümü ve barış için yüksek bir irade ve çaba ortaya koymaktadır. Türkiye, barış isteyenler için en güvenilir ortaktır. Dünyanın her yerinden kaos girişimlerinin yükseldiği bir dönemde, Türkiye'nin barış iradesi herkes için güvenilir bir yol arkadaşıdır."

Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes!Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes! PAKİSTAN İLE HİNDİSTAN ARASINDA ATEŞKES!

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AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Pakistan-Hindistan ateşkesine ilişkin açıklama! Türkiye en güvenilir ortaktır AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Pakistan-Hindistan ateşkesine ilişkin açıklama! Türkiye en güvenilir ortaktır AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Pakistan-Hindistan ateşkesine ilişkin açıklama! Türkiye en güvenilir ortaktır

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