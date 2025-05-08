Irak Başbakanı Sudani Ankara’da! Külliye’de önemli kabul

Ticaret Bakanı Bolat Sudani'yi havalimanında karşıladı (X)

Bolat yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ile Irak Başbakanı Sayın es-Sudani başkanlıklarında gerçekleşecek ikili ve heyetlerarası toplantıların; son yıllarda siyasi, ekonomik, güvenlik ve ticari alanlarda hızla gelişmekte olan Türkiye-Irak ilişkilerinin daha da ileriye taşınmasına önemli katkılar sağlayacağı inancındayım.

Türkiye ve Irak olarak, 30 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşmak, karşılıklı yatırımları artırmak, Kalkınma Yolu Projesi ve yeni sınır kapıları ile bağlantımızı ve ticaretimizi daha da güçlü hale getirmek için yeni adımlar atmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Bu vesile ile Irak Başbakanı Sayın es-Sudani'ye ülkemize hoşgeldiniz diyor, ziyaretin ülkelerimiz arasındaki ilişkilere önemli katkılar yapmasını temenni ediyorum.