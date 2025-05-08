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Irak Başbakanı Sudani Ankara'da! Külliye'de önemli kabul

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.05.2025 16:06 Güncelleme: 08.05.2025 12:24
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Irak Başbakanı Sudani Ankara’da! Külliye’de önemli kabul

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi Ankara'da ağırlayacak. Ziyarette Türkiye-Irak ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi resmi temaslar kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Sudani'ye üst düzey bir heyet de eşlik edecek.

GÖZLER KRİTİK TOPLANTIDA

Ziyaret kapsamında, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınması bekleniyor. Görüşmeler çerçevesinde "Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı" da gerçekleştirilecek.

Başkan Erdoğan ve Irak Başbakanı Sudani (AA)Başkan Erdoğan ve Irak Başbakanı Sudani (AA)

ÇOK SAYIDA ANLAŞMAYA İMZA ATILACAK

Ziyaretin en önemli çıktılarından biri olarak, taraflar arasında ekonomi, enerji, güvenlik ve ulaştırma gibi çeşitli alanlarda iş birliğini öngören anlaşmaların imzalanması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, bu ziyaretin Türkiye ile Irak arasındaki köklü ilişkileri daha da ileriye taşıyacağına inandıklarını belirtiyor.

SUDANİ TÜRKİYE'DE

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es- Sudani bugün Türkiye'ye geldi. Sudani'yi havalimanında Ticaret Bakanı Ömer Bolat karşıladı.

TİCARETTE HEDEF 30 MİLYAR DOLAR

Bakan Bolat, sosyal medyadan yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki ticaret hacmini 30 milyar dolara ulaştırmak olduğunu ifade etti.

Ticaret Bakanı Bolat Sudani'yi havalimanında karşıladı (X)Ticaret Bakanı Bolat Sudani'yi havalimanında karşıladı (X)

Bolat yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ile Irak Başbakanı Sayın es-Sudani başkanlıklarında gerçekleşecek ikili ve heyetlerarası toplantıların; son yıllarda siyasi, ekonomik, güvenlik ve ticari alanlarda hızla gelişmekte olan Türkiye-Irak ilişkilerinin daha da ileriye taşınmasına önemli katkılar sağlayacağı inancındayım.

Türkiye ve Irak olarak, 30 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşmak, karşılıklı yatırımları artırmak, Kalkınma Yolu Projesi ve yeni sınır kapıları ile bağlantımızı ve ticaretimizi daha da güçlü hale getirmek için yeni adımlar atmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Bu vesile ile Irak Başbakanı Sayın es-Sudani'ye ülkemize hoşgeldiniz diyor, ziyaretin ülkelerimiz arasındaki ilişkilere önemli katkılar yapmasını temenni ediyorum.

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Irak Başbakanı Sudani Ankara’da! Külliye’de önemli kabul Irak Başbakanı Sudani Ankara’da! Külliye’de önemli kabul Irak Başbakanı Sudani Ankara’da! Külliye’de önemli kabul
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