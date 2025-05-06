7 ilde DEAŞ operasyonu: 27 kişi için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ'a maddi kaynak sağlayan 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü DEAŞ'a maddi kaynak sağlayanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Suriye ve Irak'ta DEAŞ adına faaliyette bulundukları, örgütsel amaçlarla açılan banka hesapları üzerinden nakdi yardımlarda bulunarak terör örgütüne maddi kaynak sağlamak suretiyle "terörizmin finansmanı suçu"nu işlediklerine dair MASAK raporlarıyla deliller elde edilen 5'i Türk vatandaşı 27 şüphelinin, Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanması ve başsavcılığa sevklerine yönelik işlemlere, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele şubeleri ekiplerince devam ediliyor.