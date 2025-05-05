CHP’li belediye başkanlarından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ziyaret

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı ziyaret etti.

"YEREL YÖNETİMLERLE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞACAĞIZ"

Ziyaretle ilgili bir paylaşım yapan Bakan Murat Kurum, "Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı Bakanlığımızda ağırladık. Yerel yönetimlerimizle iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.