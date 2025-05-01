TEKNOFEST'te TOGG'un yeni modeli T10F'e yoğun ilgi! "Hayran kalmamak mümkün değil"

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Etkinlikte, Togg standı da bulunuyor. Stantta Togg'un yeni sedan modeli T10F de görücüye çıktı.

BAKAN MÜJDEYİ VERDİ! BU YAZ YOLLARDA

Yerli ve milli gurur TOGG KKTC vatandaşları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KKTC TEKNOFEST'te TOGG'un yeni modeline ilişkin açıklamasında "Yaz aylarında inşallah T10F de satışa sunulacak. İnanıyorum ki Togg bu yıl 100 bini yakalayacak. Milletimizin T10F'i de büyük bir beğeniyle sahipleneceğine inanıyorum." dedi.

"HEYECANLA TOGG'U KKTC'DE GÖRMEK İSTİYORUZ"

A Haber Muhabiri Rıza Açıkgöz de KKTC'DE TEKNOFEST'te TOGG standından detayları aktardı. Yoğun ilginin gösterildiğini aktaran Açıkgöz, KKTC vatandaşlarının TOGG'un yeni modelinin çok beğendiğini ve "Bizler çok mutlu olduk, ve heyecanla TOGG'u KKTC'de de görmek istiyoruz' diyen vatandaşlarımız var." dedi.

A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz: Dünyanın en büyük teknoloji fuarından sesleniyorum. Gerçekten ilk defa KKTC'de ki insanlar TOGG'u özellikle Sedan modelini gördüler. 'Sakın ola başka bir marka almayalım, TOGG'u alalım' dediler.

BÜYÜK İLGİ ÇEKTİ

T10F cihazın stil konseptinde dinamik ve sportif bir çizgi modelle birleşen hacimli arka tasarım dikkat çekiyor. Çok önemli bir özelliği var TOGG un, çok geniş bir bagajı var, yeni TOGG'un sedan modeli, inanılmaz geniş bir hacme sahip. Ve görücülerin çok büyük ilgisini çekti. Çok güzel bir kullanımı var, özellikle içerisindeki kamerası, sistemin geniş anlamda görünümü sağlıyor. Bunun içerisinde yolculuk yapmak herhalde çok keyifli, Türkiye'nin sokaklarında yollarında TOGG'un yeni modelini görüceğiz görücüye çıkmak üzere.

İŞTE TOGG T10F ÖZELLİKLERİ

'Bizler çok mutlu olduk, ve heyecanla TOGG'u KKTC'de de görmek istiyoruz' diyen vatandaşlarımız var. TOGG'un bir önceki modeli de çok ilgi görştü ama özellikle Sedan modeli saatte 160 km ulaşan hız özelliklerine sahip. En önemli özellikle, uzun süre şarj etmeden arabayı kullanabiliyoruz. Arka koltuğu da oldukça geniş uzun boylu olmama rağmen.

HAYRAN KALMAMAK MÜMKÜN DEĞİL

Gerçekten hayran kalmamak mümkün değil, Türkiye teknolojisinin "yapamazlar" dedikleri arabayı yaptık. Şimdi artık modellere geçmeye başladık, sadece tek modelde kalmadık. Ve sedan modeli gerçekten çok önemli özelliklere sahip ve çok da güzel tasarlanmış bir araba. Sportif, dinamik ve bir tutuşla uyumlu zarif bir sürüş deneyimine sahip olmak için, yollarımızda sürati değil de emniyeti ön planda tutmak için de özel tasarlanmış TOGG'un yeni modeli.

Buradaki vatandaşların yoğun ilgisini olduğunu söylemiştim, herkes TOGG un önünde fotoğraf çekmek yakından tanımak ve özellikle şu modelini ne kadar çok beğendiklerini ifade ediyorlar. "