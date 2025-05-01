AK Parti'li Saygılı'dan İzmir'deki CHP'li belediyelere tepki! "İşçileri sömürmeyin"

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, kentteki CHP'li belediyelerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne yönelik 8 maddeden oluşan karne hazırladıklarını ifade etti.

Saygılı, Bayraklı Belediyesinde mali kriz gerekçesiyle işçi maaşlarında yüzde 30 ile 40 oranında kesintiye gidildiğini, bundan dolayı Genel-İş üyesi belediye işçilerinin iş bıraktığını, Karşıyaka Belediyesindeki taksitli maaş uygulamasına da işçilerin isyan ettiğini belirtti.

Karabağlar Belediyesinde çalışan işçilerin nisan ayı maaşlarının eksik ödenmesi ve yan haklarının ödenmemesi sebebiyle belediye binası önünde oturma eylemi yaptığına işaret eden Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesinin de mali krizin faturasını belediye şirketlerinde çalışan işçilere kesip maaşları eksik ödediğini kaydetti.

Saygılı, Çiğli Belediyesinde geçen yıl 10 Haziran'da işten çıkarılan kadın işçilerin seslerini duyurmak için CHP Genel Merkezi'ne yürüyüş başlattığını belirterek şunları ifade etti: "1 Mayıs, helal lokması için alın teri döken, rızkının peşinde koşan işçinin, emekçinin bayramı. Bu bayramı işçilere zehir edenler, işçinin alın teri kurumadan onun hakkını ödemeyenler, CHP'nin İzmir'deki yerel yönetim aklıdır. İşçi haklarını dillerine sakız edip işçilerimizi madden ve siyaseten sömüren CHP'dir. İşçilerimizi paylaşmaya, anlaşmaya, emeğinin hakkını teslim etmeye değil, sokağa ve kaosa çağıran CHP'dir."

Saygılı, büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyelerine, "işçileri sömürmeyi, işçinin sırtından geçinmeyi ve siyasi güç devşirmeyi bırakmaları" çağrısında bulundu.