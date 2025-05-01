Lütfü Savaş’tan Özel'in “ihanet” suçlamasına olay gönderme: Mikrop!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kurultay süreci sonrası alevlenen iç gerilim, parti içi tartışmaların yeni bir boyut kazanmasına neden oldu. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, partiden ihracına giden süreci ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik "ihanet" ve "piyon" suçlamalarını hedef alan sert bir açıklama yayımladı. Savaş, mesleğine atıfla "Mikroplarla savaşmayı en iyi ben bilirim" sözleriyle Özel'e imada bulunurken, partinin emperyalist güçlerle işbirliği içinde olduğunu söyledi. DEM Parti ile yürütülen uzlaşıya karşı çıkışının partiden atılmasına neden olduğunu vurgulayan Savaş, Kurultay sürecinde yaşananları ise "şaibe" olarak nitelendirdi ve hukuki mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

"MİKROPLARLA SAVAŞMAYI EN İYİ BEN BİLİRİM"

CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisi hakkında yaptığı açıklamalara sosyal medya üzerinden yayımladığı bir metinle yanıtladı. Savaş, mesleğine atıf yaparak, "Ben mikrop doktoruyum. Mikroplarla savaşmayı en iyi ben bilirim" ifadesiyle Özel'e doğrudan göndermede bulundu.

"EMPERYALİST GÜÇLERDEN MEDET UMUYORLAR"

Açıklamasında CHP'nin son dönemde izlediği politikaları da hedef alan Savaş, "Emperyalist güçlerden yardım dilenerek iktidar olunmaz. CHP ancak halkla beraber yürürse iktidar olabilir" dedi. CHP'nin DEM Parti ile Kent Uzlaşısı çerçevesinde yürüttüğü işbirliğine baştan beri karşı olduğunu belirten Savaş, bu süreci önce parti içinde, ardından kamuoyuyla paylaştığını hatırlattı. Bu nedenle hakkında ihraç kararı verildiğini ve konunun yargıya taşındığını aktardı.

"SESSİZ KALMAK DEĞİL KARŞI ÇIKMAK SADAKATTİR"

Kurultay süreci ve partiye yöneltilen şaibe iddialarına da değinen Savaş, Başkan Erdoğan'ın da kamuoyu önünde bu konuyu sık sık gündeme getirdiğine dikkat çekerek, "Kurucu liderimiz Atatürk'ün emaneti olan bu partinin şaibe ile anılmasına izin vermemek için mücadele ediyoruz. Kurultay sürecinde yaşanan hukuki süreçler devam ediyor. Amacımız, bu şaibeleri hukuk yoluyla temizlemek. Buna sessiz kalmak değil, karşı çıkmak partimize sadakattir" dedi.

"İHANET SUÇLAMASI BİR ACİZLİK İTİRAFIDIR"

CHP lideri Özgür Özel'in "ihanet" suçlamasının aslında bir "acizlik itirafı" olduğunu kaydeden Savaş, "Genel Başkanlık makamı iftira ve kişisel hesaplaşma yeri değildir" ifadelerini kullandı.