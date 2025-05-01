Konya'da CHP'nin "kuru sıkı silah" provokasyonu! Şüpheliler tutuklandı

"CHP KONVOYUNA SİLAHLI SALDIRI" BAŞKA ÇIKTI!

Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Halk Partisi sesli yayın aracının 3 Mayıs'ta gerçekleşecek Konya mitingi için tanıtım yaptığı sırada, Çaybaşı Mahallesi'nde bulunan sanayi içerisinde bir iş yerinin önünde seyir halindeyken M.K. ve B.D'nin "kurusıkı" diye tabir edilen silahla havaya ateş ettiğinin öğrenildiği belirtildi.

Konya Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"01.05.2025 günü saat 16:00 sıralarında Cumhuriyet Halk Partisi Sesli yayın aracı 03.05.2025 günü gerçekleşecek Konya mitingi için tanıtım yaptığı sırada, Çaybaşı Mahallesi'nde bulunan sanayii içerisinde bir iş yerinin önünde seyir halinde iken M. K. ve B.D. isimli şahısların Kurusıkı diye tabir edilen silahla havaya ateş ettiği öğrenilmiş, ekiplerimizce yapılan çalışmalar sonucu şüpheli şahıslar kuru sıkı tabanca ile birlikte kısa süre içerisinde yakalanmıştır.

Şüpheli M. K.'nın emniyette verdiği ifadesinde kendisinin CHP ye sempati duyduğunu, ayrıca aracın 70 plakalı olması nedeniyle hemşehrisi olduğu, tanıtım aracını görünce sevinçten havaya ateş ettiğini beyan etmiş olay yerinde iki adet boş kurusıkı kovanı bulunarak incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır.

Şüpheli şahısların, işyerinde evlerinde ve araçlarında arama yapılmış suç ve suç unsuruna rastlanılmamıştır. Şahıslar 02.05.2025 günü Çumra Cumhuri yet Başsavcılığında mevcutlu olarak hazır edilmek üzere gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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