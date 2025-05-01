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İstanbul'da çok sayıda yol kapalı! Güvenlik önlemleri artırıldı! Bazı kişiler gözaltına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 01.05.2025 11:17 Güncelleme: 01.05.2025 12:18
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İstanbul’da çok sayıda yol kapalı! Güvenlik önlemleri artırıldı! Bazı kişiler gözaltına alındı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul’da başta Taksim ve Saraçhane çevresi olmak üzere birçok noktada yoğun güvenlik önlemleri alındı. Gösterilere izin verilmeyen Taksim Meydanı'na çıkan sokaklar demir bariyerlerle kapatıldı, İstiklal Caddesi yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Saraçhane, Şişli, Beşiktaş ve Beyoğlu çevresinde birçok yol trafiğe kapatılırken, polis ve TOMA’lar kritik noktalarda konuşlandırıldı. Taksim’e yürümek isteyen gruplara polis müdahale etti. Mecidiyeköy’de toplanan ve aralarında CHP’li Mahmut Tanal’ın da bulunduğu grup engellenirken Beşiktaş’ta ise HKP üyelerinin yürüyüşüne izin verilmedi. Olaylar sonrası bazı kişiler gözaltına alındı.

1 MAYIS'TA TAŞKINLIK! GÖZALTINA ALINDILAR

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresi ile Saraçhane Meydanı'nda sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor.

1 Mayıs'ta Taksim'e çıkan yollar kapatıldı (AA)1 Mayıs'ta Taksim'e çıkan yollar kapatıldı (AA)

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Taksim Meydanı çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Beyoğlu'nda toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'na çıkan sokaklar demir bariyerle kapatıldı, meydana çıkılan bazı yerlerde kontrol noktaları oluşturuldu.

İstiklal Caddesi'nde de yaya ve araç trafiğine izin verilmezken, Tarlabaşı Bulvarı'nda sadece yayaların kontrollü olarak geçişlerine müsaade ediliyor.

ÇOK SAYIDA YOLLAR KAPANDI

Beyoğlu'nun çevresindeki ilçelerde de bazı yollar trafiğe kapatıldı ve polis ekiplerinin nöbet tuttuğu noktalara TOMA araçları konuşlandırıldı.

Şişli'de Harbiye'den Taksim'e çıkan birçok sokak geçişe kapatıldı. Polis ekipleri araçlarıyla veya yaya olarak bu noktalardan geçmek isteyenleri geri çeviriyor.

Fatih'te Saraçhane çevresindeki yollar trafiğe kapatılırken, sürücüler trafik polislerince alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Saraçhane'de tedbir amacıyla polis ve itfaiye araçları bekletiliyor.

İstanbul'da 1 Mayıs için geniş güvenlik önlemleri alındı (AA)İstanbul'da 1 Mayıs için geniş güvenlik önlemleri alındı (AA)

Beşiktaş'ta DİSK'in genel merkezi önünde sabah erken saatlerde az sayıda kişi toplandı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, tedbir amacıyla buraya çıkan yolları kapattı.

Dolmabahçe Caddesi ve Barbaros Bulvarı'nda da geniş güvenlik önlemi alınırken, Levent'ten Mecidiyeköy Meydanı'na inilen yol bariyerlerle araç trafiğine kapatıldı.

METROBÜS VE METRONUN KAPALI DURAKLARI

Metrobüsler Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da durmuyor. M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nın Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu istasyonlarındaki seferler ikinci bir duyuruya kadar çift taraflı durduruldu.

TÜRK-İŞ'in bu yıl 1 Mayıs kutlamasını yapacağı Kartal Meydanı'nda ise hazırlıklar başladı.

Çok sayıda metro ve metrobüs durakları kapatıldı (AA)Çok sayıda metro ve metrobüs durakları kapatıldı (AA)

YÜRÜMEKTE ISRAR EDENLER GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Taksim Meydanı çevresi, İstiklal Caddesi'ne çıkan sokaklar ve caddeler ile kentin birçok noktasında yoğun güvenlik önlemi alındı.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim'e yürümek isteyen gruptakileri polis engelledi. Mecidiyeköy'de toplanarak Taksim'e gitmek isteyen, aralarında CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın da yer aldığı gruba polis izin vermedi.

Polisin uyarılarına rağmen yürümekte ısrar eden bazı kişiler gözaltına alındı.

Olaylar sonrası bazı kişiler gözaltına alındı (AA)Olaylar sonrası bazı kişiler gözaltına alındı (AA)

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi bir grup, taşıdıkları çeşitli pankartlar ve flamalarla sloganlar atarak Beşiktaş'ın ara sokaklarından Barbaros Bulvarı'na çıkmak istedi.

Çevik kuvvet ekipleri, bulvara çıkışlarına izin vermediği gruba müdahalede bulundu. Bu sırada taşkınlık yapan bazı kişiler gözaltına alınırken, ara sokaklardan bulvara çıkarak Taksim'e yürümek isteyen gruba da izin verilmedi.

Gözaltına alınanlar, işlemleri için emniyete götürüldü.

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