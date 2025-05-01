İstanbul’da çok sayıda yol kapalı! Güvenlik önlemleri artırıldı! Bazı kişiler gözaltına alındı

1 Mayıs'ta Taksim'e çıkan yollar kapatıldı (AA)

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Taksim Meydanı çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Beyoğlu'nda toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'na çıkan sokaklar demir bariyerle kapatıldı, meydana çıkılan bazı yerlerde kontrol noktaları oluşturuldu.

İstiklal Caddesi'nde de yaya ve araç trafiğine izin verilmezken, Tarlabaşı Bulvarı'nda sadece yayaların kontrollü olarak geçişlerine müsaade ediliyor.

ÇOK SAYIDA YOLLAR KAPANDI

Beyoğlu'nun çevresindeki ilçelerde de bazı yollar trafiğe kapatıldı ve polis ekiplerinin nöbet tuttuğu noktalara TOMA araçları konuşlandırıldı.

Şişli'de Harbiye'den Taksim'e çıkan birçok sokak geçişe kapatıldı. Polis ekipleri araçlarıyla veya yaya olarak bu noktalardan geçmek isteyenleri geri çeviriyor.

Fatih'te Saraçhane çevresindeki yollar trafiğe kapatılırken, sürücüler trafik polislerince alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Saraçhane'de tedbir amacıyla polis ve itfaiye araçları bekletiliyor.