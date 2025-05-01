Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 1 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 1 Mayıs mesajında işçilerin ve emekçilerin ülkenin kalkınmasındaki rolüne vurgu yaparak, “Emeğiyle Türkiye’yi büyüten tüm işçi kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten duygularla kutladığını belirterek, "Ülkemizin kalkınmasında, refahında ve güçlenmesinde en büyük paya sahip olan, emeğiyle, alın teriyle Türkiye'yi büyüten tüm işçi ve emekçi kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.