Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs paylaşımı: Tüm çalışanlarımıza selamlarımı gönderiyorum
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında, 'Tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, ülkemizin dört bir yanındaki tüm çalışanlarımıza selamlarımı gönderiyorum.' dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında, "Tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, ülkemizin dört bir yanındaki tüm çalışanlarımıza selamlarımı gönderiyorum." dedi.
İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı
Ülkemizin büyümesi, milletimizin güçlenmesi, Türkiye'nin ilerlemesi için alın teri döken, didinen, uğraşan, fedakârca çalışan tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, ülkemizin dört bir yanındaki tüm çalışanlarımıza selamlarımı gönderiyorum.
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