Başkan Erdoğan’dan 1 Mayıs paylaşımı: Tüm çalışanlarımıza selamlarımı gönderiyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında, "Tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, ülkemizin dört bir yanındaki tüm çalışanlarımıza selamlarımı gönderiyorum." dedi.