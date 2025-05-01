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Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs paylaşımı: Tüm çalışanlarımıza selamlarımı gönderiyorum

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.05.2025 13:12 Güncelleme: 01.05.2025 13:25
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Başkan Erdoğan’dan 1 Mayıs paylaşımı: Tüm çalışanlarımıza selamlarımı gönderiyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında, 'Tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, ülkemizin dört bir yanındaki tüm çalışanlarımıza selamlarımı gönderiyorum.' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında, "Tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, ülkemizin dört bir yanındaki tüm çalışanlarımıza selamlarımı gönderiyorum." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı
Ülkemizin büyümesi, milletimizin güçlenmesi, Türkiye'nin ilerlemesi için alın teri döken, didinen, uğraşan, fedakârca çalışan tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, ülkemizin dört bir yanındaki tüm çalışanlarımıza selamlarımı gönderiyorum.

Başkan Erdoğan'ın 1 Mayıs paylaşımı (X)Başkan Erdoğan'ın 1 Mayıs paylaşımı (X)

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Başkan Erdoğan’dan 1 Mayıs paylaşımı: Tüm çalışanlarımıza selamlarımı gönderiyorum Başkan Erdoğan’dan 1 Mayıs paylaşımı: Tüm çalışanlarımıza selamlarımı gönderiyorum Başkan Erdoğan’dan 1 Mayıs paylaşımı: Tüm çalışanlarımıza selamlarımı gönderiyorum
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