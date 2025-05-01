Başkan Erdoğan TRT’nin kuruluş yıl dönümünü tebrik etti

Başkan Erdoğan, TRT'nin kuruluş yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Kamu yayıncılığında sorumlu, tarafsız, ilkeli habercilik anlayışıyla dünyanın önde gelen kurumları arasında yer alan, ülkemizin uluslararası alanda sesi olan TRT'nin 61'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. TRT ailesinin her bir mensubuna çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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