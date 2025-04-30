Başkan Erdoğan: Millete bantlar arkasında neyi sakladığınızı izah edin
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan’daki İtalya ziyaretinin ardından dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun otelde içinde jammer olduğu iddia edilen valizlerle çıkış görüntülerini yorumlarken CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yüklendi. Kamera bantlamanın kendi anlayışlarında yer almadığını belirten Erdoğan, “CHP, millete bantların arkasında neyi sakladığını, hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır.” dedi. Ayrıca, Özgür Özel’in Batı ülkelerine Türkiye’yi şikayet etmesini de eleştiren Erdoğan, “Batı ülkelerine yalvaranlar, kendilerini kurtarmak adına ülkeyi ateşe vermek istiyor.” ifadelerini kullandı. Öte yandan İstanbul’daki depreme de değinen Erdoğan, CHP’nin İstanbul’a zaman kaybettirdiğini belirterek, “İstanbul’u CHP’nin eline terk edemeyiz.” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 29 Nisan'daki İtalya ziyaretinin ardından dönüş yolculuğunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan yaptığı açıklamalarda siyasetteki Jammer tartışmalarına değinirken CHP'ye yönelik eleştirilerde bulundu. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...
SORU: İmamoğlu davasında bir görüntü var. 3-5 gündür Türkiye'nin tartıştığı bir görüntü bu. Bir otel girişinde iki bavul taşınıyor ve kameralar bantlanıyor. Bavulların içinde de sinyal kesici jammer olduğu söyleniyor. Bu tabii tuhaf karşılandı. İnsanlar bunun ne olduğunu sorduğunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de bunun çok doğal bir şey olduğunu, kendisinin gittiği her toplantıda güvenlik kameralarının otellerde falan bantlandığını, bakanların, hatta sizin gittiğiniz toplantılarda, salonlarda bantla güvenlik kameralarının kapatıldığını söylediler. Bütün devlet yetkililerinin toplantılarında jammer kullanıldığını, sinyal kesici kullanıldığını dolayısıyla İstanbul'un belediye başkanının da hem bantlama yapmasının, hem de jammer kullanmasının çok doğal olduğunu söyledi. Sizin bazen gidiyorsunuz salon toplantılarına bantlama yaptırıyor musunuz? Bavullarla jammer taşıyor musunuz, taşıtıyor musunuz? Bakanlarımız bantlama yapıyor mu, yaptırıyor mu? Jammer taşıyorlar mı?
"OFİSİMDE NE KULLANDIĞIMIN HESABINI ÖZEL' E VERECEK DEĞİLİM"
Bunun cevabını İçişleri Bakanımız zaten en güzel şekilde verdi ve bu tür bir uygulamanın olmadığını, olamayacağını bildirdi. Fakat ana muhalefetin başındaki zat, inanın sorsanız "jammer nerede, ne işe yarar?" bunu bile bilmez. Benim kendi çalışma ofisimde, kendi odamda hangi aletler var, bunun hesabını herhalde Özgür Özel'e verecek değilim.
"KAMERA BANTLAMAK BİZİM KİTABIMIZDA YAZMAZ"
Kalkıp da kameraları bantlamak, onlarla uğraşmak, bu tür davranışlar bizim kitabımızda yazmaz. Öyle bir uygulama bizde yok, buna gerek de yok. Çünkü bu tür yolsuzluğa biz tevessül etmeyiz. Orada valizlerle ne taşınmış? Bu benim işim mi? O valizlerle kim ne getirdi, ne götürdü onun hesabını onlar versin. Ama bunu yapmıyorlar, yapamıyorlar. Paniklemiş vaziyetteler.
"BANTLARIN ARKASINDA NE SAKLADIĞINIZI MİLLETE İZAH EDİN"
Bu süreçte tüm iddialar yargıya intikal etmiş durumdadır. Hatırlarsınız, eskiden gazeteler, ayıplı iş yapanların fotoğraflarını yayımlar, gözlerine de bant çekerlerdi. Ayıplı siyasetin odağı CHP, millete bantların arkasına yine neyi sakladıklarını, hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır. Ayrıca konunun güvenlik kaygısı olmadığı, güvenlik güçlerimizin açıklamalarıyla açık bir şekilde ortaya çıkmıştır.
SORU: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'deki yolsuzluk iddialarını perdelemek ve manipüle etmek için ne yazık ki, illegal örgütlerle bile iş birliği yapmaktan, ticaret kanununu ihlal başta olmak üzere yasal anlamda suç sayılabilecek fiillere teşebbüsten imtina etmiyor. İç güvenliği, hatta milli güvenliği tehdit eden bu tehlikeli gidişi, nasıl değerlendiriyorsunuz?
"KENDİLERİNİ KURTARMAK ADINA ÜLKEYİ ATEŞE VERMEK İSTİYORLAR"
Bizim bu noktada herhangi bir sıkıntımız olmadığı için rahatız, ama ana muhalefetin başındaki zatın bu konuda derdi çok. Mevcut CHP yönetimi, siyaseti enfekte etmektedir. Sokakları karıştırarak, insanları birbirlerine düşürerek, gündem değiştirme telaşları açıkça görülmektedir. Bunlar, kendilerini kurtarmak için ülkeyi ateşe vermekten çekinmeyecek kadar izanı kaybetmişler.
"BATI ÜLKELERİNE YALVARIYORLAR"
Düşünün, bir siyasi parti, -ki ana muhalefet partisinden söz ediyoruz- yolsuzluk iddialarını örtbas etmek için illegal örgütlerle iş birliği yapıyor, Ticaret Kanununu ihlal ediyor ve dahası millî güvenliği tehdit edecek bir noktaya geliyor! Batı'ya ve Batılı medya kuruluşlarına yalvarıyor. Türkiye'nin ekonomisini, şirketlerini, yargı mensuplarını tehdit edecek kadar ileri gidiyor. Bunları, milletimizin ferasetine havale ediyorum.
SORU: Efendim geçtiğimiz hafta meydana gelen 6.2'lik deprem… Beraberinde kentsel dönüşüm tartışmalarını yeniden masaya getirdi. Kentsel dönüşüm İstanbul'un, olmazsa olmazı, kurtuluşun en önemli kapısı. İstanbul'da AFAD'a bizzat gelerek depremle ilgili kriz sürecini yönettiniz İstanbul'a olan sevdanızı biliyoruz. Efendim 2019'dan bu zamana bakıldığında İstanbul'da kentsel dönüşüm için yapılanları ve yapılmayanları nasıl değerlendiriyorsunuz?
"DEPREMDEN 5 GÜN SONRA TEKMİL VERMEYE GİTTİ"
İstanbul'da meydana gelen deprem, hepimizi derinden üzdü ve kentsel dönüşümün ne kadar hayati önemi haiz olduğunu gözler önüne serdi. Sayın Kurum İstanbul'a oradaki CHP'li birçok yerel yöneticiden daha fazla gidiyor zaten. CHP Genel Başkanı İstanbul'a depremden ancak 5 gün sonra gitti. Onda da İstanbul halkıyla dayanışmak için değil, birilerine tekmil vermek için gitti.
"CHP'NİN ENGELLEMELERİ İSTANBUL'A ZAMAN KAYBETTİRİYOR"
Biz İstanbul'un dertlerini bazı koltuk sahiplerinin fersah fersah ötesinde dert edinip, çözmek için gecesini gündüzüne katan bir hareketiz ve hükümetiz. Çünkü İstanbul, ülkemizin kıymetlisidir. Türkiye'nin bütün şehirleri gibi İstanbul'a da hizmet etmek şereftir. Bugüne kadar koparttıkları gürültülerle İstanbul'da kentsel dönüşümün önüne engeller çıkarttılar.CHP'n Biz o engelleri aşmak için gayret gösteriyoruz, ancak engellemeler İstanbul'a zaman kaybettiriyor. En son depremde bir kez daha görüldü ki, bu gürültücülerin dertleri İstanbul değil. Bunların dertleri başka. Biz, İstanbul'da bir tek riskli yapı bırakmayıncaya kadar çalışacağız.
"İSTANBUL'U ONLARIN ELİNE TERK EDEMEYİZ"
Deprem gerçeğini akıllardan çıkartmayacak ve kentsel dönüşüm bilincini artıracağız. Yoksa bugün kentsel dönüşüme karşı propaganda yapanlar, her felakette olduğu gibi Allah korusun İstanbul'da yaşanacak büyük bir felakette milletimizi bir başına bırakacak. Biz İstanbul'u onların eline ve insafına terk edemeyiz.
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