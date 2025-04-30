Başkan Erdoğan: Millete bantlar arkasında neyi sakladığınızı izah edin

Ekrem İmamoğlu'nun jammer taşınan valizlerle otelden çıkış görüntüsü (ahaber.com.tr)

"OFİSİMDE NE KULLANDIĞIMIN HESABINI ÖZEL' E VERECEK DEĞİLİM"

Bunun cevabını İçişleri Bakanımız zaten en güzel şekilde verdi ve bu tür bir uygulamanın olmadığını, olamayacağını bildirdi. Fakat ana muhalefetin başındaki zat, inanın sorsanız "jammer nerede, ne işe yarar?" bunu bile bilmez. Benim kendi çalışma ofisimde, kendi odamda hangi aletler var, bunun hesabını herhalde Özgür Özel'e verecek değilim.

"KAMERA BANTLAMAK BİZİM KİTABIMIZDA YAZMAZ"

Kalkıp da kameraları bantlamak, onlarla uğraşmak, bu tür davranışlar bizim kitabımızda yazmaz. Öyle bir uygulama bizde yok, buna gerek de yok. Çünkü bu tür yolsuzluğa biz tevessül etmeyiz. Orada valizlerle ne taşınmış? Bu benim işim mi? O valizlerle kim ne getirdi, ne götürdü onun hesabını onlar versin. Ama bunu yapmıyorlar, yapamıyorlar. Paniklemiş vaziyetteler.