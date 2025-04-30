30 Nisan 2025, Çarşamba
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1 Mayıs'ta bakanlığa bağlı raylı sistemler ücretsiz! Bakanlık tek tek açıkladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.04.2025 09:20 Güncelleme: 30.04.2025 09:40
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1 Mayıs’ta bakanlığa bağlı raylı sistemler ücretsiz! Bakanlık tek tek açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde bazı raylı sistemlerin ücretsiz olacağını duyurdu. 26 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda; İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara’da Başkentray, İzmir’de ise İZBAN tüm gün ücretsiz hizmet verecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde (yarın) Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın ücretsiz olarak hizmet vereceğini duyurdu.

1 Mayıs’ta bakanlığa bağlı raylı sistemler ücretsiz! Bakanlık tek tek açıkladı

ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 26 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde (yarın) Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkânı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

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1 Mayıs’ta bakanlığa bağlı raylı sistemler ücretsiz! Bakanlık tek tek açıkladı 1 Mayıs’ta bakanlığa bağlı raylı sistemler ücretsiz! Bakanlık tek tek açıkladı 1 Mayıs’ta bakanlığa bağlı raylı sistemler ücretsiz! Bakanlık tek tek açıkladı

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