1 Mayıs'ta bakanlığa bağlı raylı sistemler ücretsiz! Bakanlık tek tek açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde bazı raylı sistemlerin ücretsiz olacağını duyurdu. 26 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda; İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara’da Başkentray, İzmir’de ise İZBAN tüm gün ücretsiz hizmet verecek.
ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 26 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde (yarın) Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını bildirdi.
Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkânı sağlayacak." ifadelerini kullandı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Anneler Günü’nde ne alınır? Her tarza uygun en zarif ve anlamlı Anneler Günü hediye fikirleri
- 1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın EFT, HAVALE, FAST işlemi yapılır mı?
- 49 yaş altına erken emeklilik kılavuzu geldi! 3600-1800 prim günüyle kadın-erkek hesap tablosu
- Tarım Kredi'den 1 haftalık fırsat kataloğu geldi! Bütün tavuk 80 TL, İlk hasat çay 199 TL, 16'lı havlu kaıt 164,90 TL...
- Nisan sıcakları başka bahara kaldı: İstanbul, Antalya, İzmir… Kuvvetli fırtına sürecek! Meteoroloji hava durumu raporu
- Bugün feribotlar çalışıyor mu, hangi seferler iptal edildi? 30 Nisan Çarşamba İDO-BUDO iptal edilen seferler listesi
- 1.381 Engelli Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? 2025 MEB Engelli öğretmen ataması ne zaman?
- Rekabetin gizli yıldızları: Bu burçlar kazanmak için sessizce savaşıyor!
- Sebze ve meyvelerdeki gizli tehlike! Pestisit nedir, zararları nelerdir?
- Türkiye'de saklı tarih: MÖ 190 civarında yapılmış! Turistler akın ediyor
- Bilim bile şaşkın! Kediler neden hep dört ayak üzerine düşüyor?
- Kut'ül Amare nedir, nerede bulunur? Kut'ül Amare zaferi ve tarihi önemi nedir?