1 Mayıs’ta bakanlığa bağlı raylı sistemler ücretsiz! Bakanlık tek tek açıkladı

ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 26 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde (yarın) Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkânı sağlayacak." ifadelerini kullandı.