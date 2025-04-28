Başkan Erdoğan Roma yolcusu! Türkiye-İtalya 4. Hükümetler Arası Zirvesi 29 Nisan’da

Başkan Erdoğan ve Giorgia Meloni (AA)

YENİ HEDEFLERE İTİCİ GÜÇ OLACAK! İŞBİRLİĞİNDE YENİ KAPI

Türkiye, geçen yıl İtalya'ya 12,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken bu ülkeden ithalatı 19,3 milyar doları buldu. İki ülke arasında 32 milyar dolara ulaşan ticaret hacmi, ekonomik ilişkilerdeki olumlu seyri gösterirken son dönemde özellikle savunma sanayisindeki temas trafiğinin yoğunlaşmasının yeni hedeflere ulaşmada itici güç olması bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın, bakanlar ve iş insanlarıyla birlikte gerçekleştireceği ziyaretin yeni anlaşmalara ve işbirliklerine kapı açacağı belirtiliyor.