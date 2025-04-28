28 Nisan 2025, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Roma yolcusu! Türkiye-İtalya 4. Hükümetler Arası Zirvesi 29 Nisan'da

Başkan Erdoğan Roma yolcusu! Türkiye-İtalya 4. Hükümetler Arası Zirvesi 29 Nisan'da

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.04.2025 11:20 Güncelleme: 28.04.2025 17:36
ABONE OL
Başkan Erdoğan Roma yolcusu! Türkiye-İtalya 4. Hükümetler Arası Zirvesi 29 Nisan’da

Türkiye-İtalya 4. Hükümetler Arası Zirvesi, Başkan Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin başkanlığında yarın Roma'da gerçekleşecek. Zirvede, iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler ele alınacak, özellikle savunma, havacılık, siber güvenlik, enerji, otomotiv ve altyapı sektörlerinde işbirliği fırsatları tartışılacak.

Türkiye-İtalya 4. Hükümetler Arası Zirvesi, Başkan Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin başkanlığında 29 Nisan'da (yarın) gerçekleştirilecek. Roma'da yapılacak zirvede iki ülke arasındaki diplomatik ve siyasi ilişkilerinin yanı sıra ekonomik işbirliği de gündemde olacak.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

MASADA KRİTİK KONULAR VAR

Ziyaret kapsamında düzenlenecek iş forumunda özellikle savunma, havacılık, siber güvenlik, enerji, otomotiv ve altyapı sektörlerindeki iş fırsatlarının masaya yatırılması planlanıyor. Üçüncü ülkelerde işbirliği imkanlarının da değerlendirileceği görüşmelerin iki ülke arasındaki ticaret hedeflerine katkı sağlaması öngörülüyor.

Başkan Erdoğan ve Giorgia Meloni (AA)Başkan Erdoğan ve Giorgia Meloni (AA)

YENİ HEDEFLERE İTİCİ GÜÇ OLACAK! İŞBİRLİĞİNDE YENİ KAPI

Türkiye, geçen yıl İtalya'ya 12,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken bu ülkeden ithalatı 19,3 milyar doları buldu. İki ülke arasında 32 milyar dolara ulaşan ticaret hacmi, ekonomik ilişkilerdeki olumlu seyri gösterirken son dönemde özellikle savunma sanayisindeki temas trafiğinin yoğunlaşmasının yeni hedeflere ulaşmada itici güç olması bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın, bakanlar ve iş insanlarıyla birlikte gerçekleştireceği ziyaretin yeni anlaşmalara ve işbirliklerine kapı açacağı belirtiliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan Roma yolcusu! Türkiye-İtalya 4. Hükümetler Arası Zirvesi 29 Nisan’da Başkan Erdoğan Roma yolcusu! Türkiye-İtalya 4. Hükümetler Arası Zirvesi 29 Nisan’da Başkan Erdoğan Roma yolcusu! Türkiye-İtalya 4. Hükümetler Arası Zirvesi 29 Nisan’da

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör