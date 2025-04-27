Bakan Kurum hasar tespit çalışmalarındaki son durumu paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depreminin ardından 15.013 binanın incelendiğini, 12.398 binanın hasarsız, 1.025 binanın ise az hasarlı olduğunu açıkladı.



"HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Kurum sosyal medya hesabından hasar tespit çalışmalarındaki son durumu, "İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarımızın ihbarlarını değerlendiriyor, hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Şu ana kadar; 15.013 binayı inceledik. 12.398 binanın hasarsız, 1.025 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik." mesajıyla paylaştı.