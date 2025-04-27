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Başkan Erdoğan lisedeki hocası Ahmet Karaman'ın cenaze namazına katıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.04.2025 15:15 Güncelleme: 27.04.2025 15:19
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Başkan Erdoğan lisedeki hocası Ahmet Karaman’ın cenaze namazına katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da, İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki Arapça öğretmeni Ahmet Karaman'ın cenaze namazına katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da, İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki Arapça öğretmeni Ahmet Karaman'ın cenaze namazına katıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN HOCASININ CENAZE NAMAZINA KATILDI

Başkan Erdoğan, İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki öğrenciliği döneminde Arapça öğretmeni olan Ahmet Karaman için başsağlığı mesajı da yayımlamıştı.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

Erdoğan mesajında, "Vefat haberini üzüntüyle aldığımız, İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki Arapça hocalarımızdan, değerli eğitimci Ahmet Karaman beyefendiyi bugün ebediyete uğurladık. Hocamıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli ailesine, talebelerine ve imam hatip camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullanmıştı.

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Başkan Erdoğan lisedeki hocası Ahmet Karaman’ın cenaze namazına katıldı Başkan Erdoğan lisedeki hocası Ahmet Karaman’ın cenaze namazına katıldı Başkan Erdoğan lisedeki hocası Ahmet Karaman’ın cenaze namazına katıldı
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