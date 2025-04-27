Başkan Erdoğan lisedeki hocası Ahmet Karaman’ın cenaze namazına katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da, İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki Arapça öğretmeni Ahmet Karaman'ın cenaze namazına katıldı.

Başkan Erdoğan, İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki öğrenciliği döneminde Arapça öğretmeni olan Ahmet Karaman için başsağlığı mesajı da yayımlamıştı.