İstanbul’da deprem olacak mı? Şener Üşümezsoy’dan çarpıcı sözler | Yeni depremin yerini de açıkladı

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy (AHABER ARŞİV)

"İSTANBUL'A GELEN BİR DEPREM YOK"

Her sözüyle gündemden düşmeyen Üşümezsoy, dün katıldığı bir TV programında da önemli açıklamalar yaptı.

Üşümezsoy, "Büyükçekmece'den orta sırtı kesen bir fay yok. Aynı şekilde ada fayı da ölü bir faydır. İstanbul'a gelen bir deprem yok demektir. Ama Kumburgaz Silivri çukurundaki fay aktif durumda 6.2'lik orada oldu. O yüzden insanlara net söylüyorum. İlk gün söylediğimden değişik bir şey yok. Tekrar söylüyorum Silivri çukuru derin bir çukur ve fay çok aktif Tekirdağ fayı gibi. Orada olan depremlerde 6.2'lik deprem olur. 2000'den beri diyorum ki burada iki fay var. Faylarda depremin büyüklüğü fayın uzunluğu ve derinliğiyle bağlantılı. Kumburgaz çukurunda derinlik 10 kilometrenin altında. Yani deprem üretme kapasitesi çok düşük. Zaten Silivri çukurunda çok deprem oluyor. Kumburgaz çukurunda çok az. Avcılar doğusunda ise hiç deprem yok." dedi.