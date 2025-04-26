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İstanbul’da deprem olacak mı? Şener Üşümezsoy’dan çarpıcı sözler | Yeni depremin yerini de açıkladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.04.2025 13:41 Güncelleme: 26.04.2025 13:41
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İstanbul’da deprem olacak mı? Şener Üşümezsoy’dan çarpıcı sözler | Yeni depremin yerini de açıkladı

26 Nisan Çarşamba günü saat 12.49’da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 13 saniye süren deprem büyük paniğe neden olurken Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan çarpıcı açıklamalar geldi. Üşümezsoy, 'Büyükçekmece'den orta sırtı kesen bir fay yok. Aynı şekilde ada fayı da ölü bir faydır. İstanbul'a gelen bir deprem yok demektir' ifadelerini kullanırken, meydana gelebilecek yeni depremin yerini açıkladı.

AFAD, 23 Nisan Çarşamba günü merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. 3,9 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedilirken 23 Nisan Çarşamba günü 12.49'da Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem 6.92 kilometre derinlikte gerçekleşti. Sarsıntı 13 saniye sürdü.

İstanbul'da meydana gelen deprem büyük panik yarattı (AA)İstanbul'da meydana gelen deprem büyük panik yarattı (AA)

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

AFAD'ın verilerine göre 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Son olarak 26 Nisan Cumartesi günü de İstanbul sallanmaya devam etti.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy (AHABER ARŞİV)Prof. Dr. Şener Üşümezsoy (AHABER ARŞİV)

ŞENER ÜŞÜMEZSOY'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

İstanbul'da 23 Nisan tarihinde 6.2 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. Büyük paniğe yol açan deprem sonrası uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un açıklamaları da oldukça dikkat çekiciydi. Üşümezsoy, depremin hemen ardından "İstanbul'da deprem bitti" dedi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy (AHABER ARŞİV)Prof. Dr. Şener Üşümezsoy (AHABER ARŞİV)

"İSTANBUL'A GELEN BİR DEPREM YOK"

Her sözüyle gündemden düşmeyen Üşümezsoy, dün katıldığı bir TV programında da önemli açıklamalar yaptı.

Üşümezsoy, "Büyükçekmece'den orta sırtı kesen bir fay yok. Aynı şekilde ada fayı da ölü bir faydır. İstanbul'a gelen bir deprem yok demektir. Ama Kumburgaz Silivri çukurundaki fay aktif durumda 6.2'lik orada oldu. O yüzden insanlara net söylüyorum. İlk gün söylediğimden değişik bir şey yok. Tekrar söylüyorum Silivri çukuru derin bir çukur ve fay çok aktif Tekirdağ fayı gibi. Orada olan depremlerde 6.2'lik deprem olur. 2000'den beri diyorum ki burada iki fay var. Faylarda depremin büyüklüğü fayın uzunluğu ve derinliğiyle bağlantılı. Kumburgaz çukurunda derinlik 10 kilometrenin altında. Yani deprem üretme kapasitesi çok düşük. Zaten Silivri çukurunda çok deprem oluyor. Kumburgaz çukurunda çok az. Avcılar doğusunda ise hiç deprem yok." dedi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy (AHABER ARŞİV)Prof. Dr. Şener Üşümezsoy (AHABER ARŞİV)

"YENİ DEPREMİN YERİNİ AÇIKLADI"

İstanbul'da deprem olmayacağını belirten Üşümezsoy, depremin meydana geleceği bölgeyi de açıkladı. Üşümezsoy, "Benim söylediğim yeni deprem eğer olacaksa Kumburgaz çukurundaki ters fayda olacak deprem. Bunun en batı ucu da görüldüğü gibi Kumburgaz'ın batısında olacak. İstanbul'a yakın olduğu için heyelanları etkiler. Artçı ne demek eğer bir fay kırıldıktan sonra makaslama kuvveti ve sıkıştırma kuvveti kırılınca boşalır yan komşu faya geçer. Eğer yan komşu fayda gerilim varsa bu tetiklenmiş olarak orada yeni artçılar olur. Ama gerilim çok yüksekse çift deprem olur. Burada olan dikkat ediyoruz çok kontrollü artçılar o fay üzerine diziliyor..." ifadelerini kullandı.

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