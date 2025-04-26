Hasar tespit çalışmalarında son durum ne? Bakan Kurum duyurdu: Gerekli adımları atacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul depreminin hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

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EN ÇOK İHBAR GELEN İLÇELER BAHÇELİEVLER, ESENLER, KÜÇÜKÇEKMECE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depreminin ardından 8 bin 367 binanın incelendiğini, 7 bin 113 binanın hasarsız, 437 binanın ise az hasarlı olduğunu açıkladı.* En çok ihbar gelen ilk 5 ilçe Bahçelievler (1171), Esenler (995), Küçükçekmece (937), Bağcılar (581) ve Avcılar (495) oldu.

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"TESPİTİN ARDINDAN GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ"

Bakan Kurum sosyal medya hesabından hasar tespit çalışmalarındaki son durumu "İstanbul depremlerinin ardından 39 ilçede başlattığımız hasar tespit çalışmalarımıza göre şu ana kadar; 8 bin 367 binayı inceledik. 7 bin 113 binanın hasarsız, 437 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla gerekli adımları atacağız" mesajıyla paylaştı.