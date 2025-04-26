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Hasar tespit çalışmalarında son durum ne? Bakan Kurum duyurdu: Gerekli adımları atacağız

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Giriş: 26.04.2025 21:33 Güncelleme: 26.04.2025 21:38
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Hasar tespit çalışmalarında son durum ne? Bakan Kurum duyurdu: Gerekli adımları atacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından İstanbul depreminin hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Kurum, 'İstanbul depremlerinin ardından 39 ilçede başlattığımız hasar tespit çalışmalarımıza göre şu ana kadar; 8 bin 367 binayı inceledik. 7 bin 113 binanın hasarsız, 437 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla gerekli adımları atacağız.' ifadelerine yer verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul depreminin hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

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EN ÇOK İHBAR GELEN İLÇELER BAHÇELİEVLER, ESENLER, KÜÇÜKÇEKMECE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depreminin ardından 8 bin 367 binanın incelendiğini, 7 bin 113 binanın hasarsız, 437 binanın ise az hasarlı olduğunu açıkladı.* En çok ihbar gelen ilk 5 ilçe Bahçelievler (1171), Esenler (995), Küçükçekmece (937), Bağcılar (581) ve Avcılar (495) oldu.

Fotoğraf-ahaber.com.tr ekran görüntüsüFotoğraf-ahaber.com.tr ekran görüntüsü

"TESPİTİN ARDINDAN GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ"
Bakan Kurum sosyal medya hesabından hasar tespit çalışmalarındaki son durumu "İstanbul depremlerinin ardından 39 ilçede başlattığımız hasar tespit çalışmalarımıza göre şu ana kadar; 8 bin 367 binayı inceledik. 7 bin 113 binanın hasarsız, 437 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla gerekli adımları atacağız" mesajıyla paylaştı.

Hasar tespit çalışmalarında son durum paylaşıldıHasar tespit çalışmalarında son durum paylaşıldı HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINDA SON DURUM PAYLAŞILDI

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