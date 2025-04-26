Bakan Kurum hasar tespit çalışmalarındaki son durumu paylaştı
26 Nisan Çarşamba günü saat 12.49’da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem büyük paniğe neden olurken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hasar tespit çalışmalarındaki son durumu paylaştı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul depremlerinin ardından 39 ilçede başlatılan hasar tespit çalışmalarında şu ana kadar 8 bin 367 binayı incelediklerini bildirdi.
Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul depremlerinin ardından 39 ilçede başlattığımız hasar tespit çalışmalarımıza göre şu ana kadar 8 bin 367 binayı inceledik. 7 bin 113 binanın hasarsız, 437 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla gerekli adımları atacağız."
Bakan Kurum'un paylaşımında, en çok ihbar gelen 5 ilçe, "Bahçelievler 1171, Bağcılar 581, Esenler 995, Avcılar 495, Küçükçekmece ise 937" şeklinde sıralandı.