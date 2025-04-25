Türkiye İsrail’e karşı yine devrede! Tüm gözler 30 Nisan’da: Karar bağlayıcı olacak

UAD'nin bu konuda vereceği yeni danışma görüşünün diğer danışma görüşlerinden farklı olarak bağlayıcı olacak. (AA)

DİĞER GÖRÜŞLERDEN FARKLI OLARAK BAĞLAYICI OLACAK

İsrail'in, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yönelik kısıtlamalarının ardından, Norveç'in girişimi ve Türkiye'nin de desteğiyle BM Genel Kurulu'nun, UAD'den danışma görüşü talep etme sürecinin başladığını aktaran Yüksel, bu süreçte aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 45 devlet ve uluslararası kuruluşun UAD'ye yazılı beyanda bulunduğunu anlattı.

İsrail'in, Gazze'deki soykırım eylemlerinin, savaş suçlarının ve insanlığa karşı suçların küresel bir insanlık sorunu haline geldiğine işaret eden Yüksel, uluslararası sistemin yaşananlara karşı sessiz kaldığını söyledi. Yüksel, UAD'nin bu konuda vereceği yeni danışma görüşünün diğer danışma görüşlerinden farklı olarak bağlayıcı olacağını bildirdi.