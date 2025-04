CHP’li Karşıyaka Belediyesi’ndeki yolsuzluk faturalara yansıdı! Bin liralık arıza tespitine 65 bin TL yazılmış

İzmir'de CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nde yapılan yolsuzluk faturalara yansıdı. Personel maaşlarının neden taksit taksit ödendiği ortaya çıktı. 2024 yılı içerisinde belediye için yapılan alımlarda faturaların ne kadar şişirildiğini gözler önüne serdi. Sadece bir faturada tek bir aracın klima arıza tespitine 2024'te 1000 lira yerine 65 bin lira ödendiği anlaşıldı. Belediyeye alınan malzemelerin fiyatlarının hep piyasa değerinin 2-3 katı olması dikkat çekti. Ayrıca kepçe için geçtiğimiz yıl alınan tek lastiğe 27 bin 500 lira ödendiği, lastiğin 2025'teki güncel fiyatının 6 bin 857 lira olduğu öğrenildi. Lastiğe 4 katı fazla para ödendiği belirlendi.

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse (Ajanslar)

HURDA ÇÖP KAMYONLARINI SIFIR FİYATINA KİRALAMIŞLAR

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, "Bu faturalar ocak 2024 ile aralık 2024 arasında Karşıyaka Belediyesi tarafından yapılan harcamaları kapsıyor. Harcamaların yapıldığı ilk 3 ay şimdiki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dönemine ait. Diğer 9 ay ise şimdiki Karşıyaka Belediye Başkanı Behice İşçimenler Ünsal dönemine ait. Karşıyaka Belediyesi'nde yapılan çöp ihalesiyle ilgili daha önce suç duyurusunda bulunmuştuk. Çöp ihalesinde belirlenen muammen bedel sıfır araç bedeli üzerinden belirlenmiş. Açık ihale usulü yapılan çöp ihalesin için 24 firma dosya açıyor. 6 firma eksik teminat yatırıyor. 1 firma tam teminat yatırıyor.

Diğer firmalar otomatik eleniyor. 2 yıl için çöp aracı kiralama işi için 70 milyon lira teklif veren ver. KDV dahil bu araçları 260 milyon liraya kiralıyorsunuz. 34 aracın yıllığını 130 milyon liraya kiralıyorsunuz. Hurda bir kamyon için yıllık 3 miyon 823 bin lira kira ödüyorsunuz. Toplu alımlarda 4 milyon liraya sıfır bir çöp kamyonu alabiliyorsunuz. Sıfır araç alabiliyorken, siz araçları kiralıyorsunuz. Burada ciddi bir usulsüzlük var. Yakıt ve şoför belediyeye ait. Sadece bakım firmaya ait. Belediyeye ait Fen İşleri'ne bir usta konulmuş. Bu usta bakımı yapılıyor. Karşıyaka'nın milyonlarca lirası çöpe atılmış. Başkan Behice Ünsal meclis toplantısında 'bu ihaleyi vermek zorunda kaldık' itirafında bulundu. İhaleyi alan ÇEVLOG ve ALTAŞ firmaları. Bu firmalar CHP'li belediyelerden milyarlarca liralık ihale almışlar" dedi.

DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA 783 MİLYON LİRALIK ALIM

2.6 milyar lira belediyenin bütçesi olduğunu söyleyen Köse, "1.5 milyar lira personel maaşlarına gidiyor. Hala 3-4 ay maaşını alamayan personel var. Personel maaşlarını zamanında ödeyemiyorlar. Doğrudan temin yoluyla 655 adet alım yapılmış. Toplam miktarı 783 milyon lira. Bütçenin 3'te birine denk geliyor. Bütçenin yüzde 25'ini geçmemesi gerekiyor. Yasal sınırı da aşmışlar. Bir aracın klima arıza tespitine 65 bin lira ödeme yapılmış. Böyle bir arıza tespitine 1000 lira ödersiniz. Faturalar şişirilmiş. Hepsi belgeli" dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Behice İşçimenler Ünsal (Ajanslar)

ANITKABİR YERİNE GEBZE MİTİNGİNE

Başkan Köse, "246 bin lira ödenen otobüsler Anıtkabir'e gitmesi gerekirken, CHP'nin Gebze mitingine gitmiş. Bu tarihlerde otobüsünün önünde CHP'li ilçe yöneticisi 'Gebze mitingine gidiyoruz' diye sosyal medyadan paylaşım yapmış. Bunlar kanıtlı belgeli.



BELEDİYELERİ YOLSUZLUKLARLA, KURUTLAYLARI ŞAİBELERLE ANILIYOR

AK Parti Karşıyaka Grup Başkanvekili ve Belediye Meclis Üyesi Hasan Ünal, "Her sıkıştıklarında, bizden gelen her türlü eleştiriye hak hukuk adalet diyorlar. Hepimizin ortak değeri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ağızlarından düşürmüyorlar. Biz Atatürkçüyüz, biz Atatürk'ün partisiyiz diyorlar. Atatürk mezarından kalkıp gelse ilk icraati CHP'yi kapatmak olurdu. Belediyeleri yolsuzluklarla, kurultayları şaibelerle anılıyor. İlçelerin bir çoğunda işçiler kapının önünde eylem yapıyorlar, grev yapıyorlar. Nerde hak, nerede hukuk, nerede adalet. Karşıyaka Belediyesi'ndeki usulsüzlüklerle ilgili yargının bir an önce işlemesi temennimizdir" dedi.

ADRESE TESLİM İHALE

Sabah'ın haberine göre; Ünal, "Çöp ihalesini kazanan ÇEVLOG ve Altaş firmasının sahiplerinin aynı olduğunu görüyoruz. Kiralama yapılan çöp araçları da sıfır değil. 7 yıllık araçlar hala çalışıyor. Ama bunları sıfır araçmış gibi gösterip bu paraları çarpıyorlar. Yaklaşık 100-130 milyon liralık bir kamu zararı var. İhaleye 7 firma katılmış. Daha düşük tutarda teklif veren 6 firma var. Ancak bu firmalara ihale verilmemiş. Meclis toplantısında biz bunu Behice hanıma sorduk. 6 firma eksik evrak verdiği için vermek zorunda kaldığını söyledi. İhale yenilenebilir. Ya da daha düşük teklif veren firmalara eksiklerinizi tamamlayın denebilir. Ancak adrese teslim ihale yapılmış. Biz buna organize suç örgütü diyebiliriz. Biz bütün belgeleri savcılığa verdik" dedi.