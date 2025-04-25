MİT ’özel koleksiyon’a o belgeyi de ekledi! İngiliz ajan adım adım takipte

İngiliz istihbaratçı John Philby (A Haber arşiv)



Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti'ne (MAH) dönemin Adana Merkez Amiri'nin (A.M.A.) imzasıyla ulaştırılan belgede, Türk istihbaratına çalışan "AFİN" kod adlı personelin aktardığı bilgiler olduğu görüldü.



Söz konusu raporda şu ifadeler yer aldı: "Maverayıürdün'deki İngiliz müsteşarı ve İntelijans servisin tanınmış bir şahsiyeti olan Mister Abdullah Filbi, geçen hafta Berut'a ve dostu Profesör Oliver'in Rasülmetin'deki evine misafir olmuştur. Sözü geçen bir kaç defa Aliye'ye gelmiş, burada bulunan Maverayıürdün Emniyet Müdürü Abdülkadir Elcündi ve İngiliz elemanlarından Şibli Bişara ve kardeşi Vasıf Bişara ile toplantılar yapmıştır. Öğrendiğime göre, Şibli Bişara İntelijens servisin yakın şarktaki mühim bir elemanıdır. İngilizlerin büyük itimadını haiz bulunan bu adamın, sık sık Bağdat'a gittiği ve avdetinde İngiliz istihbarat subaylarından Kolonel Sterling'le Berut'un Senjorj otelinde temaslar yaptığı görülmüştür. Bu adamla birlikte Abdullah Filbi'nin yaptığı faaliyetin Emir Abdullah'ın Suriye'ye Kral yapılmasını istihdaf ettiği tahmin olunmaktadır. Bilgi için yüce Başkanlığa ve D. Merkezine sunulmuştur."