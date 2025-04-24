Stratejik hamle: Japonya ile "kazan-kazan" ortaklığı kurulacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın X paylaşımı

"JAPON YATIRIMCILARI, ÜLKEMİZE DAHA FAZLA YATIRIM YAPMAYA DAVET EDİYORUZ"

Bolat, Japon şirketlerinin Türkiye ekonomisine 3,1 milyar doları aşan doğrudan yatırımları bulunduğunun belirterek, halihazırda 275 Japon firmasının Türkiye'de faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Otomotivden enerjiye, kimyasallardan gıda işleme sanayisine kadar birçok sektörde dünya çapında tanınan birçok Japon firmasını ülkede ağırlamaktan gurur duyduklarına işaret eden Bolat, şöyle devam etti:

"Japonya'nın dünya genelindeki 2 trilyon doları aşan doğrudan dış yatırım portföyü içinde, Türkiye'nin payının sadece yüzde 0,11 gibi düşük bir seviyede kaldığını üzülerek ifade etmeliyim. Bu nedenle Japon yatırımcıları, ülkemizin artan potansiyelini keşfetmeye ve özellikle imalat sanayi, yeşil ve temiz enerji, elektrikli araç ekosistemi, dijital endüstriler ve akıllı şehirler, altyapı ve ulaştırma gibi stratejik alanlarda daha fazla yatırım yapmaya davet ediyoruz. Öte yandan, üçüncü ülkelerde hayata geçirilen müteahhitlik projelerinde de önemli bir işbirliği alanı oluştuğunu görüyoruz. Özellikle çatışma sonrası yeniden yapılandırma, altyapı geliştirme ve iklim dirençli yatırımlar açısından Afrika, Orta Asya, Orta Doğu, ve Ukrayna önemli fırsatlar sunuyor."

Bolat, Dubai Metrosu, Yeni Doha Uluslararası Havalimanı ve Hamad Havalimanı Genişletme Projesi gibi prestijli çalışmalarda Türk ve Japon firmalarının önemli başarılar elde ettiğini ifade etti.

Japon firmalarının, Türkiye'deki altyapı projelerindeki rolüne de dikkati çeken Bolat, "Boğaziçi köprüleri, Marmaray Tüneli ve hala devam eden Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü rehabilitasyon çalışmaları, Japonya'nın ülkemizin kalkınmasına sağladığı kalıcı katkılara sadece birkaç örnektir." diye konuştu.

Bolat, Türk iş dünyasına, iki ülke işbirliğini derinleştirme ve yeni ortak girişimler oluşturma yönünde çağrıda da bulundu.