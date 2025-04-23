Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu 23 Nisan’da ilk kez sahnede! Başkan Erdoğan alkışlarla dinledi

(Foto: AA)

Konserin ardından, Başkan Erdoğan'a TBMM'nin kuruluşunun 105'inci yıl dönümü dolayısıyla 105 adet plağa basılan konser kayıtlarının ilk nüshası takdim edildi.

(Foto: AA)

250 ÇOCUĞUN SEÇİLMESİYLE BAŞLADI

2024 yılında çalışmalarına başlanan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, Ekim ayında bine yakın aday arasından yapılan yetenek taramaları sonucunda 250 çocuğun seçilmesiyle kuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Ankara Devlet Opera ve Balesi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Türk Dünyası Topluluğu Korosu, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı ve Güzel Sanatlar Liseleri'nden toplam 50 koordinatör, eğitmen, ve pedagogun görev yaptığı projede, öğrenciler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde her hafta sonu iki tam gün Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Klasik Müzik ve Popüler Müzik türlerinde eğitim aldı.

RKESTRA VE KORO EKİM'DE EĞİTİMLERİNE BAŞLAMIŞTI

2024 yılında çalışmalarına başlanan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, Ekim ayında bine yakın aday arasından yapılan yetenek taramaları sonucunda 250 çocuğun seçilmesiyle kuruldu. 8-13 yaş grubunu kapsayan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosunda eğitimler Kasım ayında başlamıştı.