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AK Parti'de 23 Nisan'a özel video

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 23.04.2025 12:35 Güncelleme: 23.04.2025 12:47
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AK Parti’de 23 Nisan’a özel video

AK Parti 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir video paylaştı.Videoda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklarla olan görüntülerine ve diyaloglarına yer verildi.

AK Parti, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümünü hazırladığı video ile kutladı.

AK PARTİ'DE 23 NİSAN'A ÖZEL VİDEO PAYLAŞIMI


AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TBMM'nin açıldığı, milli iradenin tecelli ettiği bu kutlu günde, çocuklarımıza güçlü ve mutlu bir gelecek diliyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

Videoda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklarla olan görüntülerine ve diyaloglarına yer verildi.

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AK Parti’de 23 Nisan’a özel video AK Parti’de 23 Nisan’a özel video AK Parti’de 23 Nisan’a özel video
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