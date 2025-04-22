Yabancı istihbarat servislerinin FETÖ’deki aparatları! Örgütün faaliyetlerini onlar belirliyor

FETÖ'nün İİT içindeki ismi Mehmet Kalyoncu (A Haber arşiv)

İİT İLE FETÖ ARASINDAKİ BAĞLANTI

Listede bulunan isimlerden dikkat çeken bir diğeri ise Mehmet Kalyoncu. Kalyoncu, 2014 seçimlerinde muhalefetin adayı olan Ekmeleddin İhsanoğlu'nun İslam İşbirliği Teşkilatı'ndaki (İİT) adamı olarak ön plana çıkıyor. İhsanoğlu'nun o dönemler ABD'de yaptığı ziyaretlerde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile temas kurmasını sağlayan ve ikilinin görüşmelerini ayarlayan ismin Mehmet Kalyoncu olduğu biliniyor. Kalyoncu'nun İslam İşbirliği Teşkilatı'nda bulunan başka kişilerle de Gülen arasında temas sağladığı ve görüşme trafiklerini organize ettiği de bilinenler arasında yer alıyor.

İCRA HEYETİNDEKİLERİ İSTİHBARAT BELİRLİYOR

Yabancı istihbarat kurumlarının vazgeçilmez enstrümanı olan örgüt, şu an İcra Heyeti tarafından yönetiliyor. Ancak örgüt yönetiminde krizler ve mücadeleler bitmiyor, bu da yabancı istihbarat servislerinin örgütün yönetimine müdahil olmasına neden oluyor. Hatta yabancı servislerin örgüt yönetimi içinde yakın zamanda değişiklik yapması da bekleniyor. FETÖ'nün ABD'deki varlığı tamamen yabancı istihbarat servisleri merkezli bir yapıya dönüşmüş durumda.