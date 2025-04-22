Yabancı istihbarat servislerinin FETÖ'deki aparatları! Örgütün faaliyetlerini onlar belirliyor
FETÖ yıllardır merkez olarak kullandığı ABD'yi ana karargahı olarak kullanırken, yabancı istihbarat servisleri ile örgüt arasındaki yakın ilişki de buradan yürütülüyor. Geçtiğimiz aylarda ölen teröristbaşı Fetullah Gülen'in istihbarat örgütleriyle olan ilişkileri tanık ifadelerine de yansıdı. Örgütün en bilindik yüzlerinden olan NBA oyuncusu Enes Kanter'in de yabancı istihbarat servisleriyle sık sık görüştüğü ve bu servislerin aparatlığını yaptığı öğrenildi. Kanter'in yanı sıra örgütün bir diğer kritik ismi Ekrem Dumanlı'nın da istihbarat servisleriyle temasta olduğu ve bu servislerin örgütün politikalarını belirlediği bildirildi. Bunların dışında da örgütteki birçok ismin başka istihbarat servisleriyle bağlantılar kurarak faaliyet yürüttüğü de biliniyor.
Dünyanın en güçlü devletlerinden olan ABD, uzun yıllardır FETÖ'nün ana karargahı oldu. Teröristbaşı Fetullah Gülen'in ABD'ye yerleşmesinin ardından örgütün faaliyetleri buradan yürütülürken, ABD'de yapılan planlar çeşitli temsilcilikler üzerinden diğer ülkelerde devreye sokuluyor. Örgüt özellikle yabancı istihbarat servisleri için de bulunmaz bir nimet olarak değerlendirilirken, geçtiğimiz aylarda ölen Fetullah Gülen'in farklı istihbarat servisleriyle olan yakın ilişkisi de tanık ifadeleri ile de ortaya konulmuş durumda.
İSTİHBARAT SERVİSLERİNİN APARATLIĞINI YAPIYORLAR
Örgütün bir diğer ön plana çıkan ismi ise Enes Kanter. NBA'de forma giyen isim yıllardır FETÖ'nün ekran yüzü olarak konumlanırken, 2022'de de ABD vatandaşlığına geçti. Örgütün faaliyetlerini yürütmek ve FETÖ'ye yönelik reklam kampanyaları sürdürmekle görevlendirilen Kanter'in yabancı istihbarat servisleriyle de sık sık görüştüğü öğrenildi. İstihbarat servislerinin Kanter'in çalışmalarını planladığı, seyahatlerini ve açıklamalarını yönettiği ortaya çıktı. Bulduğu her fırsatta Türkiye aleyhine açıklamalarda bulunan, İsrail ve Yunanistan lehine ise sıcak mesajlar veren Kanter'in açıklamalarının da bu istihbarat servisleri tarafından şekillendirildiği belirlendi.
ELEBAŞININ MANEVİ OĞLU
FETÖ'nün manevi oğlu olarak bilinen Kanter'in günlük ajandasının bile bu istihbarat servisleri tarafından oluşturulduğu, Avrupa'daki örgüt içi temasları, çalışmaları ve kamptaki bağlantılarının da yabancı servislerin farklı amaçlarına hizmet ettiği tespit edildi.
ÖRGÜTÜN KARARLARINI İSTİHBARAT SERVİSLERİ ŞEKİLLENDİRİYOR
Kanter'in yanı sıra yabancı servislerin aparatlığını yapan bir diğer ismin de Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni olan Ekrem Dumanlı olduğu öğrenildi. Örgütün en üst kadrosu olan İcra Heyeti'nde de bulunan Dumanlı, sık sık görüştüğü istihbaratçılara örgütle ilgili bilgiler veriyor. Teröristbaşı Gülen'in ölümün ardından örgütün tutumu ve medya uzantılarının izleyeceği yayın politikası gibi konularda talimat alıyor.
FETÖ İÇERİSİNDE İSTİHBARAT SERVİSLERİYLE TEMAS KURANLAR
FETÖ içinde yabancı istihbarat servisler ile yakın temas kuran isimler Enes Kanter ve Ekrem Dumanlı ile sınırlı değil. 15 Temmuz darbe teşebbüsünü organize eden sivil imamların aileleri, firari asker ve polisler de yabancı servislerle iş birliği içinde. Şerif Ali Tekalan, Cevdet Türkyolu, Mehmet Kalyoncu, Adem Yavuz Arslan, Hamdullah Öztürk, Emre Uslu, Cevheri Güven, Abdullah Bozkurt, İsmail Kokuroğlu, Mehmet Dağcı, Turgay Karagöz, Şaban Ali Özel, Mevlüt Hilmi Çınar, Özcan Aytuluner de yabancı servislerle sıcak ilişkileri olan diğer FETÖ'cüler.
İİT İLE FETÖ ARASINDAKİ BAĞLANTI
Listede bulunan isimlerden dikkat çeken bir diğeri ise Mehmet Kalyoncu. Kalyoncu, 2014 seçimlerinde muhalefetin adayı olan Ekmeleddin İhsanoğlu'nun İslam İşbirliği Teşkilatı'ndaki (İİT) adamı olarak ön plana çıkıyor. İhsanoğlu'nun o dönemler ABD'de yaptığı ziyaretlerde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile temas kurmasını sağlayan ve ikilinin görüşmelerini ayarlayan ismin Mehmet Kalyoncu olduğu biliniyor. Kalyoncu'nun İslam İşbirliği Teşkilatı'nda bulunan başka kişilerle de Gülen arasında temas sağladığı ve görüşme trafiklerini organize ettiği de bilinenler arasında yer alıyor.
İCRA HEYETİNDEKİLERİ İSTİHBARAT BELİRLİYOR
Yabancı istihbarat kurumlarının vazgeçilmez enstrümanı olan örgüt, şu an İcra Heyeti tarafından yönetiliyor. Ancak örgüt yönetiminde krizler ve mücadeleler bitmiyor, bu da yabancı istihbarat servislerinin örgütün yönetimine müdahil olmasına neden oluyor. Hatta yabancı servislerin örgüt yönetimi içinde yakın zamanda değişiklik yapması da bekleniyor. FETÖ'nün ABD'deki varlığı tamamen yabancı istihbarat servisleri merkezli bir yapıya dönüşmüş durumda.
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