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CHP'li belediye borçları nedeniyle zorda! 4 taşınmazını daha satışa çıkardı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.04.2025 07:48
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CHP’li belediye borçları nedeniyle zorda! 4 taşınmazını daha satışa çıkardı

Borçları nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca ve Konak ilçelerinde bulunan 4 taşınmazını daha 1,2 milyar TL muhammen bedelle satışa çıkardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde borç batağı giderek derinleşiyor. Bünyesinde çalışan 6 bin memura sosyal denge tazminatını dahi ödeyemez duruma gelen CHP'li belediye borçları nedeniyle taşınmazlarını satmayı sürdürüyor. Belediye son olarak mülkiyetindeki 4 taşınmazı daha satışa çıkardı. Buca ve Konak'taki toplam dört arsanın satışından belediyenin kasasına 1 milyar 207 milyon 296 bin 708 TL girmesi bekleniyor. SGK ve vergi dairesine olan borçları nedeniyle mali açıdan zor günler geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, bu borçlardan kurtulmak için mülkiyetine ait taşınmazları satışa çıkarmayı tercih ettiği biliniyor.

İhaleye çıkacak belediyenin taşınmazı. (A Haber arşiv)İhaleye çıkacak belediyenin taşınmazı. (A Haber arşiv)

30 NİSAN'DA İHALEYE ÇIKACAK
Sabah'ın haberine göre Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talimatıyla son bir yıl içinde birçok taşınmazını satan belediye, şimdi de İzmir'in Buca ve Konak ilçelerindeki dört taşınmazını satış listesine ekledi. 30 Nisan'da kapalı zarf usulüyle gerçekleştirilecek ihale ile bu taşınmazlar, belirlenen muhammen bedellerle satılırsa, belediyenin kasasına 1.2 milyar liralık kaynak girmesi öngörülüyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay (A Haber arşiv)İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay (A Haber arşiv)

Buca Tınaztepe'deki 17 bin 543 metrekarelik ayrık nizam konut alanı 340 milyon TL, Buca'daki bir diğer 1.269 metrekarelik konut alanı ise 24 milyon 550 bin TL başlangıç bedeliyle satışa sunuluyor. Konak'ta ise Halkapınar'daki merkezi iş alanında bulunan 5 kerpiç ve 2 kâgir evden oluşan taşınmazın başlangıç fiyatı 202 milyon 684 bin 720 TL olarak belirlendi. Ayrıca, Konak Umurbey'deki 7 bin 960 metrekarelik turizm, ticaret ve kültür alanının başlangıç fiyatı ise 640 milyon 061 bin 988 TL olarak belirlendi.

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CHP’li belediye borçları nedeniyle zorda! 4 taşınmazını daha satışa çıkardı CHP’li belediye borçları nedeniyle zorda! 4 taşınmazını daha satışa çıkardı CHP’li belediye borçları nedeniyle zorda! 4 taşınmazını daha satışa çıkardı
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