CHP’li belediye borçları nedeniyle zorda! 4 taşınmazını daha satışa çıkardı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay (A Haber arşiv)

Buca Tınaztepe'deki 17 bin 543 metrekarelik ayrık nizam konut alanı 340 milyon TL, Buca'daki bir diğer 1.269 metrekarelik konut alanı ise 24 milyon 550 bin TL başlangıç bedeliyle satışa sunuluyor. Konak'ta ise Halkapınar'daki merkezi iş alanında bulunan 5 kerpiç ve 2 kâgir evden oluşan taşınmazın başlangıç fiyatı 202 milyon 684 bin 720 TL olarak belirlendi. Ayrıca, Konak Umurbey'deki 7 bin 960 metrekarelik turizm, ticaret ve kültür alanının başlangıç fiyatı ise 640 milyon 061 bin 988 TL olarak belirlendi.