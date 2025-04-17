Silvan Sulama Tüneli’nde kazı başlıyor! Başkan Erdoğan canlı bağlantıyla katılacak

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2 MİLYON 350 BİN DEKAR ALAN SULANACAK

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) en önemli etaplarından biri olan Silvan Projesi, Dicle Havzası'nda yer alıyor. Silvan Projesi ile Diyarbakır ili Merkez, Silvan ve Bismil ilçelerine ait ovalarda 1 milyon 689 bin 950 dekarı cazibe, 660 bin 630 dekarı pompaj olmak üzere toplam 2 milyon 350 bin 580 dekar alanın sulanması hedefleniyor.