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Bakan Yerlikaya duyurdu! Narkokapan-Ankara operasyonunda yakalananların sayısı 602’ye yükseldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.04.2025 18:21 Güncelleme: 17.04.2025 18:26
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Bakan Yerlikaya duyurdu! Narkokapan-Ankara operasyonunda yakalananların sayısı 602’ye yükseldi

Bakan Yerlikaya, Narkokapan-Ankara operasyonunda 626 farklı adrese, eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarlarda yakalanan şüpheli sayısının 602’ye yükseldiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya: Narkokapan-Ankara operasyonumuzla 626 farklı adrese, eş zamanlı olarak düzenlediğimiz baskınlarlarda yakalanan şüpheli sayısı 602'ye yükseldi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "YENİ GELİŞME" "Yakalanan Şüpheli Sayısı 602 Oldu" Bugün NARKOKAPAN-ANKARA operasyonumuzla 626 farklı adrese, eşzamanlı olarak düzenlediğimiz baskınlarlarda yakalanan şüpheli sayısı 602'ye yükseldi. Operasyonumuz hala devam ediyor."

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