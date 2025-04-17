Bakan Yerlikaya duyurdu! Narkokapan-Ankara operasyonunda yakalananların sayısı 602’ye yükseldi
Bakan Yerlikaya, Narkokapan-Ankara operasyonunda 626 farklı adrese, eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarlarda yakalanan şüpheli sayısının 602’ye yükseldiğini duyurdu.
Bakan Yerlikaya: Narkokapan-Ankara operasyonumuzla 626 farklı adrese, eş zamanlı olarak düzenlediğimiz baskınlarlarda yakalanan şüpheli sayısı 602'ye yükseldi.
"YENİ GELİŞME"— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 17, 2025
"Yakalanan Şüpheli Sayısı 602 Oldu"
Bugün NARKOKAPAN-ANKARA operasyonumuzla 626 farklı adrese, eşzamanlı olarak düzenlediğimiz baskınlarlarda yakalanan şüpheli sayısı 602'ye yükseldi.
Operasyonumuz hala devam ediyor.#TürkiyeninHuzuru🇹🇷 https://t.co/7Er2Ye1d6R
Bakan Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "YENİ GELİŞME" "Yakalanan Şüpheli Sayısı 602 Oldu" Bugün NARKOKAPAN-ANKARA operasyonumuzla 626 farklı adrese, eşzamanlı olarak düzenlediğimiz baskınlarlarda yakalanan şüpheli sayısı 602'ye yükseldi. Operasyonumuz hala devam ediyor."
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