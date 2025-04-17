Bakan Yerlikaya duyurdu! Narkokapan-Ankara operasyonunda yakalananların sayısı 602’ye yükseldi

Bakan Yerlikaya: Narkokapan-Ankara operasyonumuzla 626 farklı adrese, eş zamanlı olarak düzenlediğimiz baskınlarlarda yakalanan şüpheli sayısı 602'ye yükseldi.

"YENİ GELİŞME"

"Yakalanan Şüpheli Sayısı 602 Oldu"



Bugün NARKOKAPAN-ANKARA operasyonumuzla 626 farklı adrese, eşzamanlı olarak düzenlediğimiz baskınlarlarda yakalanan şüpheli sayısı 602'ye yükseldi.



Operasyonumuz hala devam ediyor.#TürkiyeninHuzuru🇹🇷 https://t.co/7Er2Ye1d6R — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 17, 2025

Bakan Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "YENİ GELİŞME" "Yakalanan Şüpheli Sayısı 602 Oldu" Bugün NARKOKAPAN-ANKARA operasyonumuzla 626 farklı adrese, eşzamanlı olarak düzenlediğimiz baskınlarlarda yakalanan şüpheli sayısı 602'ye yükseldi. Operasyonumuz hala devam ediyor."

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