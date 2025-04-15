15 Nisan 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Başkan Erdoğan'ın öğretmen ataması müjdesine "hayırlı olsun" paylaşımı!

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Başkan Erdoğan'ın öğretmen ataması müjdesine "hayırlı olsun" paylaşımı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 15.04.2025 20:10
ABONE OL
Milli Eğitim Bakanı Tekin’den Başkan Erdoğan’ın öğretmen ataması müjdesine hayırlı olsun paylaşımı!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası 25 bin öğretmen ataması müjdesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Tekin, 25 bin öğretmen ataması kararının, eğitim ailesine güç katacağını belirterek ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 3 saat süren Kabine Toplantısı sonrası 25 bin öğretmen atamasının müjdesini verdi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Başkan Erdoğan, "10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum." dedi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeyle, 10 bini Milli Eğitim Akademisi bünyesinde olmak üzere toplam 25 bin öğretmenimizin atama süreci hayırlı olsun.

Eğitim ailemize güç katacak bu müjdenin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum.

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi!Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Milli Eğitim Bakanı Tekin’den Başkan Erdoğan’ın öğretmen ataması müjdesine hayırlı olsun paylaşımı! Milli Eğitim Bakanı Tekin’den Başkan Erdoğan’ın öğretmen ataması müjdesine hayırlı olsun paylaşımı! Milli Eğitim Bakanı Tekin’den Başkan Erdoğan’ın öğretmen ataması müjdesine hayırlı olsun paylaşımı!

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör