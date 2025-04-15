İMECE 2 yıldır gök vatanda!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uzayda ikinci yılını dolduran İMECE'nin yeni yaşını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla kutladı.
Türkiye'nin ilk metre altı çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE, uzaydaki ikinci yılını doldurdu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İMECE'nin yeni yaşını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla kutladı.
Bakan Kacır, 15 Nisan 2023'te fırlatılan İMECE için "uzaydaki gözümüz 2 yaşında" ifadesini kullanarak, şu bilgileri paylaştı:
"Elektro-optik kamerası, uçuş bilgisayarı, elektrikli itki sistemi ve haberleşme alt sistemleri gibi birçok kritik bileşeni tamamen milli imkanlarla üretilen uydumuz, yüzde 90'a erişen yerlilik oranıyla İMECE-2 ve İMECE-3 takım uydu projelerimizin de temelini oluşturdu. Uydu teknolojilerinde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ülkemizi kendi haberleşme ve görüntüleme uydularını geliştirebilen, test edebilen, üretebilen bir seviyeye taşıdık. Milli Uzay Programı hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizi uzayın lider ülkelerinden biri haline getireceğiz."
Bakan Uraloğlu da Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE'nin iki yıldır gök vatanda olduğunu belirterek, "Yerli tasarım ve milli yazılımla uzayda söz sahibi olmak için iz bırakmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 18 Nisan Cuma kataloğunda indirimler sıralandı: Klima 21.990 TL, Mini fırın 1.590 TL...
- Meteor yağmuru ne zaman, ayın kaçında? Lyrid Meteor Yağmuru Türkiye’den izlenebilecek mi?
- Altın Fiyatları 15 Nisan CANLI | Gram, yarım, çeyrek, tam altın ne kadar oldu?
- Meteoroloji 27 il için sarı alarm verdi! 27 ilde don, buzlanma ve çığ riski! İstanbul, Ankara, Kastamonu dikkat!
- Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı son durum ne? Hekim dışı sağlık çalışanı alımı ne zaman?
- Türkiye'de Zirai Don Haritası ortaya çıktı! Şehir şehir zarar gören ürünler listesi: Fındık, Ceviz, Kiraz...
- TEİAŞ 435 işçi alımı başvuru tarihleri ne zaman? Başvurular nereden yapılacak? Elektrik, Ziraat Teknikeri, İnşaat...
- Adli tatil ne zaman başlayıp, bitecek? Adli tatilde dava görülür mü?
- Pi Network yükselişe geçti! PI Coin 1 doları görecek mi? %80'lik artışla fırtına başladı
- Kurban Bayramı'nda 10 gün izin rehberi: 2025 bitmeden 32 günlük tatil planı hazır!
- ÖGG cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? EGM 114. Dönem ÖGG sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
- Zilkade ayı tarihleri 2025 | Zilkade ayı ne zaman, ayın hangi günü başlayacak?