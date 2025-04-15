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Başkan Erdoğan'dan Erzincan'ın manevi önderlerinden Hüseyin Avni Reyhan'ın ailesine taziye telefonu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 15.04.2025 15:51
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Başkan Erdoğan’dan Erzincan’ın manevi önderlerinden Hüseyin Avni Reyhan’ın ailesine taziye telefonu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Hüseyin Avni Reyhan'ın ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Erzincan'ın manevi önderlerinden Hüseyin Avni Reyhan'ın ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Alınan bilgiye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan vefat eden Reyhan'ın oğlu Hüseyin Reyhan ile telefonla görüşerek, başsağlığı dileğinde bulundu.

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Başkan Erdoğan’dan Erzincan’ın manevi önderlerinden Hüseyin Avni Reyhan’ın ailesine taziye telefonu! Başkan Erdoğan’dan Erzincan’ın manevi önderlerinden Hüseyin Avni Reyhan’ın ailesine taziye telefonu! Başkan Erdoğan’dan Erzincan’ın manevi önderlerinden Hüseyin Avni Reyhan’ın ailesine taziye telefonu!
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