Somalili bakandan Türkiye vurgusu: Güvenilir bir ortak ve stratejik yatırımcı

Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur | Fotoğraf: AA

Uluslararası kırılmanın yaşandığı bir dönemden geçildiğini, küresel normların zayıfladığını ve çok taraflı kuruluşlara şüpheyle yaklaşıldığını belirten Nur, "Çatışma, iklim değişikliği, gıda güvensizliği ve eşitsizlik artık sınır tanımıyor. Bunlar artık ortak sorumluluk gerektiren küresel sorunlar." ifadelerine yer verdi.

Nur, Antalya Diplomasi Forumu'nun, parçalanmış bir dünyada diplomasiyi yeniden tasavvur etmek için zamanlı ve ilham verici bir platform olarak öne çıktığının altını çizerek, ADF'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yalnızca bir diyalog ortamı sunmakla kalmayıp, aynı zamanda kapsayıcı, insani ve geleceğe dönük çok taraflılığa yönelik yenilenmiş bir taahhüt ortaya koyduğunu vurguladı.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un 4'üncü kez düzenlenen ADF'ye katılımının Somali'nin bu vizyona derin bağlılığını yansıttığının altını çizen Nur, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda, ortak değerlere, karşılıklı güvene, dirençli ve barışçıl toplumlar inşa etme kararlılığına dayanan Somali-Türkiye ilişkilerinin gücünü de gözler önüne seriyor. İki cumhurbaşkanımız arasındaki kişisel yakınlık ve stratejik uyum, yalnızca iki ülkeyi değil, çok daha geniş bir alanı kapsayan bir ortaklığın temelini atmış bulunuyor. Bu ortaklık, onur, dayanışma ve kalkınma temelleri üzerine kurulu bir işbirliği modeli sunuyor."

Bu yılki ADF'nin teması olan "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" sloganının Somali'nin yolculuğuyla örtüştüğünü ve ülkesinin onlarca yıllık çatışma ve zorlukların ardından sürdürülebilir barışın diyalog yoluyla inşa edilebileceğini öğrendiğini aktaran Nur, "Somali, diplomasinin gücünü iyi biliyor. Çünkü Türkiye gibi ortaklarımız sayesinde duyulmanın, desteklenmenin ve güçlendirilmenin ne anlama geldiğini bizzat deneyimledik." değerlendirmesinde bulundu.

Nur, ADF'nin dünya liderlerinin yanı sıra gençler, akademisyenler, sivil toplum ve iş insanlarını bir araya getirdiğine işaret ederek, Somali'nin "daha adil bir dünya düzenini" şekillendirmek için gelişen küresel diyaloğa katkı sağlamaya kararlı olduğunu paylaştı.