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Denizli'de tefecilik operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 14.04.2025 18:14
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Denizli’de tefecilik operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Denizli'de düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda 12 yazılı, 75 boş senet, kamyon, 9 traktör, 3 tapu senedi, 4 banka kartı, ruhsatsız av tüfeği, 41 tabanca fişeği ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sarayköy ve Pamukkale ilçelerinde tefecilik suçu işlediği belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 12 yazılı, 75 boş senet, kamyon, 9 traktör, 3 tapu senedi, 4 banka kartı, ruhsatsız av tüfeği, 41 tabanca fişeği ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Denizli’de tefecilik operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı Denizli’de tefecilik operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı Denizli’de tefecilik operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
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