Denizli'de tefecilik operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
Denizli'de düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda 12 yazılı, 75 boş senet, kamyon, 9 traktör, 3 tapu senedi, 4 banka kartı, ruhsatsız av tüfeği, 41 tabanca fişeği ve 3 cep telefonu ele geçirildi.
Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sarayköy ve Pamukkale ilçelerinde tefecilik suçu işlediği belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 12 yazılı, 75 boş senet, kamyon, 9 traktör, 3 tapu senedi, 4 banka kartı, ruhsatsız av tüfeği, 41 tabanca fişeği ve 3 cep telefonu ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.