CHP'li Üsküdar Belediyesi personelin maaşlarını ödeyemedi
Daha önce birçok il ve ilçede yaşanan maaş kriziyle gündem olan CHP'li belediyelere bir yenisi daha eklendi. CHP'li Üsküdar Belediyesi'nde, maaş ödemelerinin zamanında yapılamayacağı personele kısa mesajla bildirildi. AK Parti MKYK Üyesi ve Üsküdar eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından eleştirilerde bulundu. Maaş ödeme krizi yalnızca Üsküdar Belediyesi ile sınırlı değil. Mart ayında, Eyüpsultan Belediyesi'nde de memur maaşları yaklaşık 10 gün gecikmeli olarak yatırılmıştı.
CHP'li belediyelerde yaşanan maaş krizine bu kez CHP'li Üsküdar Belediyesi eklendi.
Son günlerde arsa satışlarıyla gündeme gelen CHP'li Üsküdar Belediyesi'nde, maaş ödemelerinin zamanında yapılamayacağı personele kısa mesajla bildirildi.
Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş. tarafından gönderilen mesajda, şu ifadelere yer verildi "Değerli çalışanlarımız, dokuz günlük Ramazan Bayramı idari tatilinden kaynaklı bordro işlemlerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle, Mart 2025 dönemi maaş ödemeleri 17 Nisan 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz."
Ancak belediye kaynaklarından edinilen bilgilere göre, gecikmenin asıl sebebinin idari tatilden ziyade nakit akışı sorunu olduğu öğrenildi.
"CHP'Lİ ÜSKÜDAR BELEDİYESİ MAAŞ ÖDEYEMİYOR"
AK Parti MKYK Üyesi ve Üsküdar eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ve beklenen oldu; CHP'li Üsküdar Belediyesi birinci yılın sonunda personel maaşı ödeyemiyor!"
MAAŞ ÖDEME KRİZİ YALNIZCA ÜSKÜDAR BELEDİYESİ İLE SINIRLI DEĞİL
Öte yandan hatırlanacağı üzere mart ayında, Eyüpsultan Belediyesi'nde de memur maaşları yaklaşık 10 gün gecikmeli olarak yatırılmıştı. Belediyede her ayın 15'inde yapılması gereken ödemeler, belediye tarihinde ilk kez geç yapılmıştı.
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