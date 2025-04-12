CHP’li Üsküdar Belediyesi personelin maaşlarını ödeyemedi

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"CHP'Lİ ÜSKÜDAR BELEDİYESİ MAAŞ ÖDEYEMİYOR"

AK Parti MKYK Üyesi ve Üsküdar eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ve beklenen oldu; CHP'li Üsküdar Belediyesi birinci yılın sonunda personel maaşı ödeyemiyor!"

MAAŞ ÖDEME KRİZİ YALNIZCA ÜSKÜDAR BELEDİYESİ İLE SINIRLI DEĞİL

Öte yandan hatırlanacağı üzere mart ayında, Eyüpsultan Belediyesi'nde de memur maaşları yaklaşık 10 gün gecikmeli olarak yatırılmıştı. Belediyede her ayın 15'inde yapılması gereken ödemeler, belediye tarihinde ilk kez geç yapılmıştı.