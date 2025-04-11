Ekrem İmamoğlu ihaleye fesat davasında hakim karşısında

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla 6 kişiyle birlikte yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 6 kişi ile birlikte Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde "İhaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine bugün devam edildi. Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma öncesinde, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Berkay Gezgin gibi çok sayıda CHP'li isim, İmamoğlu'na destek vermek amacıyla adliye önüne geldi. Duruşma, saat 15.10 itibarıyla başladı. İmamoğlu hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talebi isteniyor.