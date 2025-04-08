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İmamoğlu'nun babasının yazlığında arama iddiası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 08.04.2025 09:29
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İmamoğlu’nun babasının yazlığında arama iddiası

Yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babasının Kazdağları'ndaki yazlığında jandarma ekipleri tarafından arama yapıldığı iddia edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait Kazdağları'ndaki yazlık evde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldığı iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri ev çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmaları sırasında evin çevresine giriş-çıkışlar kontrollü şekilde sağlandı. Ekiplerin, aramanın ardından bölgeden ayrıldığı öğrenildi. Aramanın nedeni hakkında resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

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İmamoğlu’nun babasının yazlığında arama iddiası İmamoğlu’nun babasının yazlığında arama iddiası İmamoğlu’nun babasının yazlığında arama iddiası
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