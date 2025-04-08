Adıyamanlı depremzedeler yeni yuvalarında: Çamura battık devlet ayağa kaldırdı

Adıyaman'da 27 bin 433 konut ve 3 bin 973 köy evi olmak üzere toplam 31 bin 406 konut teslim edildi. Kentte yıl sonuna kadar 30 bin 835 konut, 2 bin 580 iş yeri ve 10 bin 158 köy evi olmak üzere toplamda 43 bin 573 konut ve iş yeri teslim edilecek. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Örenli Mahallesi'nde ise 59 hektarlık alanda 168 bloktan oluşan 3 bin 34 konutun yapımı tamamladı. Etap etap teslim edilen konutlarına yerleşen vatandaşlar, yeni evlerinde deprem korkusu olmadan yaşıyor.