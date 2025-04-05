Yer Bilimci Naci Görür uyardı: Periyot doldu depremin eli kulağında!

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen panele katılmak üzere Bingöl'e gelen Prof. Dr. Naci Görür, "Bingöl'ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Bingöl" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Programın yapılacağı Bingöl Belediyesi Konferans Salonu'nu su basması ise dikkat çekti. Suyun tahliye edilmesinin ardından konuşan Görür, bölgenin ciddi bir deprem tehdidi altında olduğunu vurguladı.

"YEDİSU FAYI'NIN PERİYODU DOLDU"

Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fay hatlarının kesişim noktasında bulunan Bingöl'ün, adeta bir "fay tuzağı" olduğunu belirten Görür, "Yedisu Fayı 1939 Erzincan Depremi'nde kırılmadı. Bu fayda en son 1784'te deprem oldu. Bilimsel verilere göre, 250 yıllık periyot dolmuş durumda. Bu fay kırılacak. Zamanını bilemeyiz, ancak riski göz ardı edemeyiz" dedi.

"DEPREM OLMADAN ÖNCE ZARARLAR TESPİT EDİLMELİ"

Depremin sonuçlarını minimize etmek için kentlerin önceden hazırlanması gerektiğini belirten Görür, "Levha sınırında yaşıyorsan, sıradan bir bina olmaz. Mühendisliği, malzemesi, zemini sağlam olmalı. Deprem gelmeden, ne zarar verebileceğini bilmek ve buna göre önlem almak şart" ifadelerini kullandı.

"DEPREM DİRENÇLİ BİNGÖL MÜMKÜN"

Bingöl'ün deprem dirençli kent haline getirilmesinin mümkün olduğunu söyleyen Görür, sadece Bingöl değil, "20 yılda tüm Türkiye'yi depreme dirençli hale getirebiliriz" dedi. Deprem dirençli kentlerin; yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, çevre ve ekonomi başlıklarıyla ele alınması gerektiğini belirtti.

BELEDİYELERE ÇAĞRI: KOORDİNASYON ŞART

Depreme hazırlık sürecinde en büyük sorumluluğun belediyelerde olduğunu ifade eden Görür, bir başkanın liderliğinde genel ve alt koordinatörlerle birlikte kapsamlı bir hazırlık süreci yürütülmesi gerektiğini söyledi. "Eğer halk deprem konusunda bilgi sahibi değilse, kültürel aktarım yoksa, ne yaparsanız yapın sonuç alınmaz" diye konuştu.

"MİKRO BÖLGELEME CİDDİYE ALINMALI"

Bingöl'de mikro bölgeleme çalışmalarının yüzeysel yapıldığını eleştiren Görür, "Gerçek bir mikro bölgeleme çalışması için Bingöl'ü karelere ayırmak, karotlu sondajlarla yeraltı özelliklerini tespit etmek gerekir. Bu çalışmalar ciddi maliyet gerektirir ama hayati önemdedir. Bingöl için bu alanda en az 30-40 milyon dolar yatırım gerekir" dedi.

"TAYVAN'DA AYNI BÜYÜKLÜKTE DEPREMDE 10 KİŞİ ÖLDÜ"

6 Şubat Kahramanmaraş depremini örnek gösteren Görür, "Bir gecede 50 bin insanı kaybettik. Oysa Tayvan'da benzer büyüklükte bir depremde sadece 10 kişi öldü. Fark ne? Deprem dirençli kent farkı. Türkiye de bunu başarabilir" sözleriyle konuşmasını tamamladı.